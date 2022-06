Sony INZONE M3 oraz M9 - nowe monitory do gier, przygotowane dla graczy PC oraz użytkowników PlayStation 5

Sony już jakiś czas temu zapowiedziało wydarzenie, podczas którego miały zostać zaprezentowane nowe urządzenia dla graczy PC oraz PlayStation 5. My mieliśmy natomiast okazję wziąć udział w przedpremierowym pokazie, podczas którego poznaliśmy konkrety na temat nowej gamingowej linii produktowej INZONE. O słuchawkach przeczytacie w materiale napisanym przez Ewelinę, natomiast tutaj poczytacie na temat nowych monitorów INZONE M3 oraz M9.

Sony wprowadza do oferty nowe monitory z serii INZONE. Mowa o modelach INZONE M3 oraz INZONE M9, które mają świetnie nadawać się dla graczy PC oraz użytkowników konsoli PlayStation 5.

Sony INZONE M3 to monitor korzystający z matrycy IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli wraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Sprzęt jest kompatybilny ze standardem NVIDIA G-SYNC Compatible oraz posiada panel z obsługą 10-bitowej głębi barw (a dokładniej to 8-bit + FRC). INZONE M3, pomimo ekranu Full HD, posiada porty DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1, a także dodatkowy USB-C, działający w trybie alternatywnym dla DP 1.4. Warto zwrócić uwagę także na design monitorów, który kolorystycznie będzie się świetnie komponował z konsolą PlayStation 5 oraz pozostałymi akcesoriami do niej. Cena monitora nie została jeszcze ujawniona, czego nie można powiedzieć o wyższym w hierarchii modelu INZONE M9.

Sony INZONE M3 Sony INZONE M9 Matryca IPS IPS Przekątna 27" 27" Rozdzielczość 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px Odświeżanie 240 Hz 144 Hz Technika odświeżania G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible Zakrzywienie - - Czas reakcji 1 ms GtG 1 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 Pokrycie barw DCI-P3 ? (8-bit + FRC) >95% (8-bit + FRC) Luminancja Do 400 nitów Do 600 nitów HDR VESA DisplayHDR 400 VESA DisplayHDR 600 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4 (240 Hz/PC)

2x HDMI 2.1 (240 Hz/ PC; 120 Hz/ PS5)

USB-C (DP 1.4 - 240 Hz) 1x DisplayPort 1.4 (144 Hz/PC)

2x HDMI 2.1 (144 Hz/PC; 120 Hz/PS5)

USB-C (DP 1.4 - 144 Hz) Głośniki 2 W (x2) 2 W (x2) Cena ? 1099 euro

Drugi z monitorów korzysta z matrycy IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Nie brakuje także 144 Hz częstotliwości odświeżania, jasności do 600 nitów oraz zgodności z techniką NVIDIA G-SYNC Compatible. Ponadto gracze PlayStation 5 mogą liczyć na pełną obsługę złącza HDMI 2.1 - porty cyfrowe wspierają nie tylko ALLM oraz także VRR. Ponadto monitor (tak samo jak INZONE M3) posiada ciekawą funkcjonalność dotyczącą HDR. Monitor Sony INZONE M9 jest wyposażony w funkcję automatycznego odwzorowywania odcieni HDR, pozwalającą na błyskawiczne rozpoznanie monitora podczas początkowej konfiguracji i optymalizację ustawień HDR. Oprócz tego monitor automatycznie przełącza się w tryb Kino podczas oglądania filmów z PlayStation 5 (dzięki napędowi Ultra HD Blu-ray), a w tryb Gra podczas odpalania gier. W przeciwieństwie do modelu INZONE M3, wyższy M9 posiada lokalne podświetlenie Full Array (liczba stref niestety nieznana), co powinno pozytywnie wpłynąć na kontrast w grach czy filmach. Cena tego modelu to 1099 euro. Sprzedaż ruszy w przyszłym miesiącu.

Źródło: Sony, PurePC