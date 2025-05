Komputer MSI MEG VISION X AI z wbudowanym ekranem oraz monitor QD-OLED 500 Hz i inne nowinki z Computex 2025

Computex 2025 to scena, na której MSI pokazało, jak może wygląda gaming i technologie użytkowe przyszłości. Od desktopów z zaawansowanym AI, przez monitory o niesamowitym odświeżaniu, po precyzyjne peryferia. Nowe produkty łączą moc z inteligentnymi funkcjami. Innowacje, jak MEG VISION X AI czy QD-OLED 500 Hz, to natomiast najbardziej zaawansowane rozwiązania dla graczy. MSI stawia na wydajność, wygląd i ekologię, ale czy użytkownicy właśnie tego potrzebują?

Firma MSI nie tylko korzysta z AI. My ją rozwijamy, a także osadzamy w produktach codziennego użytku – Sam Chern, MSI.

Gamingowy desktop MEG VISION X AI to jeden z najciekawszych produktów zaprezentowanych przez MSI na Computex 2025, łączący potężną specyfikację z zaawansowanymi funkcjami AI. Wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 i kartę graficzną GeForce RTX 5090, pamięć DDR5 i dyski SSD Gen 5, oferuje wydajność zdolną sprostać najbardziej wymagającym grom, jak Black Myth: Wukong, a także aplikacjom AI wykorzystującym lokalne modele językowe. Kluczowym elementem jest 13-calowy ekran dotykowy AI HMI, który umożliwia intuicyjne sterowanie systemem poprzez EZ Mode UI. Użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym dostosowywać ustawienia, np. podkręcać GPU czy zarządzać chłodzeniem. System Silent Storm Cooling AI i technologia Glacier Armor zapewniają efektywność termiczną, co jest istotne przy długotrwałym obciążeniu.

Desktop wyróżnia się estetyką - podświetleniem RGB i przejrzystym panelem bocznym. Funkcje AI, takie jak automatyczna optymalizacja ustawień, budzą pytania o to, czy użytkownicy nadal chcą pełnej kontroli nad sprzętem, czy wolą powierzyć ją algorytmom. Ekologiczne podejście, widoczne w efektywnym zarządzaniu energią, jest raczej krokiem w dobrą stronę. MEG VISION X AI to odważna wizja przyszłości, która zmusza do refleksji nad balansem między innowacjami i faktycznymi potrzebami. Czy gracze tego oczekują, czy jest to raczej pokaz możliwości technologicznych? Produkt ten z pewnością wywoła dyskusje wśród entuzjastów PC.

Płyta główna MEG X870E GODLIKE to flagowy model MSI dla entuzjastów gamingu, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i rozbudowie. Bazuje na chipsecie AMD X870E, posiada też 24+2+1-fazowy system zasilania z 110A Smart Power Stage, umożliwiając ekstremalne podkręcanie. Docenią to overclockerzy i profesjonaliści pracujący z modelami AI. Pięć slotów M.2 i dodatkowa karta M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5, zapewnia ogromne możliwości przechowywania danych, istotne dla aplikacji big data. Łączność obejmuje Wi-Fi 7, 10G LAN i porty USB4, obsługujące monitory 4K@120Hz. Dynamic Dashboard III, czyli 3,99-calowy ekran LCD, dostarcza szczegółowych informacji o systemie, od temperatur po status BIOS. 10-warstwowa płyta PCB i dedykowany generator zegara optymalizują stabilność przy podkręcaniu. Wysoka cena, szacowana na około 1100 USD, może być jednak poważną barierą.

Monitor MPG 271QR QD-OLED X50 to jedna z nowości MSI w segmencie gamingowych wyświetlaczy. Oferuje 27-calowy panel 2K QD-OLED 3. generacji firmy Samsung z odświeżaniem 500 Hz. Wyposażony w AI Care Sensor, wykrywa obecność użytkownika co 0,2 sekundy, automatycznie aktywując tryb ochrony OLED. To wydłużać ma żywotność panelu. Certyfikaty VESA ClearMR 21000 i DisplayHDR True Black 500 zapewniają ostrość obrazu i głęboką czerń. Czas reakcji 0,03 ms minimalizuje rozmycia. Monitor obsługuje technologię MSI AI Navigator, optymalizującą ustawienia obrazu w zależności od treści. Wysoka cena może jednak ograniczyć jego dostępność. No i pozostaje pytanie czy 500 Hz to konieczność, czy raczej pokaz możliwości?

Mysz VERSA 500 WIRELESS 8K oferuje ergonomiczną konstrukcję dla praworęcznych i częstotliwość próbkowania do 8000 Hz. Lekka budowa (około 70 g) i magnetyczny scroll z technologią efektu Halla zapewniają precyzję i trwałość, istotne w grach FPS, jak Counter-Strike 2. Sensor optyczny o wysokiej czułości (do 26 000 DPI) pozwala na błyskawiczne reakcje. Mysz obsługuje łączność bezprzewodową 2,4 GHz i Bluetooth, z akumulatorem wystarczającym na kilkadziesiąt godzin gry. Oprogramowanie MSI Center umożliwia personalizację przycisków i profili DPI. Magnetyczny scroll to innowacja, ale czy gracze zauważą różnicę w codziennym użytkowaniu? Mysz VERSA PRO WIRELESS, zapowiedziana na maj 2025, to flagowy model MSI z naciskiem na personalizację. Wyposażona w wiele programowalnych przycisków, pozwala dostosować funkcje do różnych gatunków gier, od MOBA po FPS. Częstotliwość próbkowania 8000 Hz i lekka konstrukcja (około 75 g) zapewniają precyzję i komfort. Sensor optyczny o wysokiej rozdzielczości i łączność 2,4 GHz/Bluetooth gwarantują niezawodność sygnału. Oprogramowanie MSI Center oferuje zaawansowane opcje mapowania przycisków i synchronizacji RGB. Design jest bardziej uniwersalny niż w VERSA 500, ale mniej ergonomiczny dla praworęcznych. VERSA PRO WIRELESS to ambitny krok MSI, ale jego powodzenie zależy od tego, jak gracze ocenią balans między funkcjonalnością, a ceną. Produkt ten może przyciągnąć też profesjonalistów, jeśli MSI zapewni konkurencyjną cenę.

Klawiatura STRIKE PRO WIRELESS, również zapowiedziana na maj 2025, to flagowe peryferium MSI z wytłumioną konstrukcją i zaawansowanymi funkcjami. Wyposażona w mechaniczne przełączniki o niskim skoku i mocnym tłumieniem hałasu, oferuje wysoki komfort podczas pisania i grania. Programowalne klawisze, dedykowane multimedia i scroll pozwalają na pełną personalizację. Łączność 2,4 GHz i Bluetooth zapewniają elastyczność, a akumulator zapewnia długie sesje przed ekranem. RGB i wymienne keycapy dodają zaś estetyki. Oprogramowanie MSI Center umożliwia tworzenie makr i synchronizację z innymi urządzeniami.

Źródło: MSI