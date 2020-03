Plotka: Intel ma zlecić produkcję 6 i 3 nm układów graficznych TSMC

Intel nadal ma problem z procesem 10 nm w procesorach, fakt ten ujawniono podczas konferencji Morgan Stanley w zeszłym tygodniu. Możliwości produkcyjne nowej technologii nie będą (póki co) w stanie dorównać aktualnie używanym 22 i 14 nanometrów. Sytuacja miała się wg zapowiedzi zmienić, Intel miał w 2021 roku wrócić do gry na rynku układów wykorzystujących nowoczesne procesy produkcyjne. Z drugiej strony pojawiła się plotka opublikowana zarówno na chińskim portalu MyDrivers jak i hiszpańskim El Chapuzas Informatico z której wynika, że może to nie być prawda lub przynajmniej nie do końca. Źródła te twierdzą, że TSMC ma produkować nadchodzące układy graficzne od "niebieskich".

Umowa dotycząca "chipów" graficznych z serii DG miałaby dotyczyć litografii TSMC 6nm i 3 nm oraz jej użycia odpowiednio w 2021 i 2022 roku.

Dla przypomnienia, wg przecieków, karty graficzne Intel Xe mają być prawdopodobnie zaprezentowane w czerwcu, podczas targów E3 w Los Angeles (te plany może jednak pokrzyżować koronawirus). DG1 będzie dysponował 96 jednostkami wykonawczymi, pełny chiplet ma posiadać 128 EU, z którego przypuszczalnie skorzysta osobny model (z TDP do 150 W). Karty z segmentu mid-range/high-end mają wykorzystywać dwie jednostki i będą przeznaczone dla klientów konsumenckich, a ich TDP nie powinno przekroczyć 300 W. Intel planował wydanie 7 nm procesu technologicznego i jego ulepszonej wersji w 2021 i 2022 r, każde z nich z użyciem EUV (litografii w ekstremalnie dalekim ultrafiolecie). 6 nm litografia TSMC powinna działać nieco lepiej niż 7 nm tego samego producenta, która (z grubsza) jest podobna do (problematycznego) procesu 10 nm od Intela.

Szacuje się, że 3nm litografia TSMC jest mniej więcej porównywalna z wersją Intela 5nm, ale trudno to określić z całą pewnością. TSMC produkuje już w tej chwili różne produkty Intela, w tym chipsety oraz procesory z niższej półki, tzn. Pentiumy i Celerony. Według źródeł do listy zostanie tutaj układ DG2 Intela, mocniejszy wariant procesora graficznego DG1, który również będzie korzystać z nowej architektury Xe. Wcześniej sądzono, że zostanie do tego wykorzystany proces 7 nm TSMC, teraz wydaje się, że dotyczy on 6 nanometrów. Oczywiście wciąż jest to plotka, więc należy mieć to na uwadze i należy ją traktować ze zdrowym rozsądkiem.

Źródło: hardware.info