Intel przyznaje, że 10 nm nigdy nie będzie tak efektywne jak 14 nm

Ostatnie lata dla Intela to połączenie kolejnych rekordowych przychodów oraz problemów z wdrażaniem 10 nm procesu technologicznego. O odejściu od mitycznych 14 nm na rzecz niższej litografii można by opowiadać godzinach. Po latach w końcu trzeba było przyjąć do wiadomości, iż 10 nm nie był i nie będzie istotnym sukcesem, ale lepszym rozwiązaniem jest spojrzenie w przyszłość i dopracowanie kolejnego procesu technologicznego, jakim będzie 7 nm. W tym tygodniu odbyło się wydarzenie o nazwie Tech, Media & Telcom, podczas którego udział wzięła także firma Intel. Nie zabrakło słów dotyczących dwóch rozwijanych obecnie procesach, a więc 14 nm oraz 10 nm. Dostaliśmy także potwierdzenie, iż do końca 2021 roku pojawią się pierwsze procesory w nowym procesie.

Intel przyznaje, że 10 nm litografia nigdy nie będzie tak produktywna jak 14 nm i nigdy nie osiągnie takiego poziomu dopracowania. Firma skupia się teraz, by bez problemów wdrożyć 7 nm proces technologiczny.

George Davis, dyrektor finansowy firmy Intel, podczas konferencji Tech, Media & Telcom przyznał, że 10 nm proces technologiczny nigdy nie będzie tak produktywny jak 14 nm litografia. Co więcej, nie przebije nawet 22 nm procesu. Z drugiej strony producent jest zadowolony z postępów jakie osiągnięto przy usprawnianiu 10 nm litografii i w tym roku mamy otrzymać więcej procesorów wykorzystujących nie tylko tę litografię, ale również usprawnioną architekturę Sunny Cove (dla serwerów) w postaci Ice Lake oraz Willow Cove (dla laptopów) w postaci Tiger Lake-U/Y. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy potwierdzenie, że trwają pracę także nad wydajniejszymi procesorami Tiger Lake-H, jednak termin ich debiutu nie jest obecnie znany.

Intel podkreśla przy tym, że pomimo problemów z wdrożeniem 10 nm litografii patrzy optymistycznie w przyszłość. Kwestia ta dotyczy oczywiście postępujących prac nad 7 nm litografią, która przykładowo w mainstreamowych procesorach od razu zastąpi 14 nm proces. Pierwsze procesory wykorzystujące 7 nm litografię oraz nową architekturę mają się pojawić do końca 2021 roku, a przynajmniej tak obecnie zakłada Intel. Dodatkowo 7 nm proces będzie wykorzystany w kolejnych kartach graficznych, wykorzystujących architekturę Xe (jak chociażby Intel DG2) - w tym wypadku prezentacja również planowana jest na koniec 2021 roku.

Źródło: HotHardware