Intel Comet Lake-S - Premiera procesorów możliwa w kwietniu

Procesory Intela z rodziny Comet Lake-S są tuż za rogiem. Do sieci co trochę trafiają kolejne ślady nowych układów. Wiadomo już, że po raz pierwszy "niebiescy" wprowadzą 10-rdzeniowe procesory do konsumenckich procesorów, niestety w dalszym ciągu wykonanych w procesie 14 nm. Seria Core i5 będzie posiadać 6 rdzeni i 12 wątków. Zdjęcie procesora, które zamieścił serwis Unikohardware (i które zobaczycie poniżej) przedstawia Core i5-10400. Jest on wyposażony w 6-rdzeni i 12-wątków, jego taktowanie wynosi do 4,3 GHz dla aplikacji jednowątkowych i do 4,0 GHz, gdy wszystkie rdzenie są aktywne. W porównaniu do Coffee Lake-R Core i5-9400, następca ma włączoną funkcję "hyperthreading", co oznacza, że liczba wątków podwoiła się.

Procesory bez litery K posiadają TDP o wartości 65 W, podczas gdy dla modeli K i KF oficjalnie wartość ta wzrośnie do 125 W. Nie jest ona równa faktycznemu zużyciu energii, więc oczekuje się, że będzie ono jeszcze wyższe.

Procesory 10tej generacji wykonane są w kolejnej odsłonie 14 nm procesu, ale dalej z użyciem architektury Skylake. "Nowum" będzie użycie nowej podstawki, tym razem będzie to LGA 1200, co dla obecnych posiadaczy procesorów Intela nie jest dobrą wiadomością, ponieważ oznacza konieczność kupna nowej płyty głównej (z chipsetem z serii 4xx). Poprawie ulegnie oficjalnie obsługiwana prędkość pamięci DDR4, tym razem wyniesie ona 2933 MHz (w 9tej generacji jest to 2666 MHz). Tak jak i w obecnej generacji, procesory Intel Core dostępne będą w wersji z literą K (umożliwiającą podkręcanie), jak i F (bez zintegrowanych układów graficznych), oraz KF (czyli z opcją OC oraz brakiem iGPU).

TDP procesorów z nowej serii będzie zawierało się między 65 (dla modelów bez oznaczenia K) do 125 W dla wersji K/KF. Witryna ujawniła również pierwsze informacje NDA na temat czasu premiery nadchodzącej serii. Wydany slajd wydaje się zawierać wstępne informacje o embargu, ponieważ data wprowadzenia nowej rodziny procesorów Intel Core 10tej generacji nie jest ostatecznie ustalona. Zamiast tego podano pięciotygodniowe "okienko", które rozpoczyna się 13 kwietnia, a kończy 26 czerwca. Innymi słowy, nowa seria jest spodziewana w następnym kwartale. Poprzednie przecieki (dotyczące także chipsetu Z490, który będzie "flagowcem") wspominały o kwietniu i maju, więc coraz mniej prawdopodobne by stało się to później.

