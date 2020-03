NVIDIA Ampere - potężny układ graficzny odkryty w testach

Kilka dni temu pisaliśmy o dwóch tajemniczych kartach graficznych NVIDII, które pojawiły się w sieci i zostały przetestowane w popularnym benchmarku GeekBench. Pierwszy układ wyposażony w 108 bloków SM, co przekłada się na 6912 rdzeni CUDA (o ile w nowej architekturze na każdy blok SM nadal będzie przyporządkowane 64 procesory strumieniowe) oraz 48 GB pamięci VRAM. Drugi układ był z kolei wyposażony w 118 bloków SM, co z kolei przekłada się na 7552 rdzenie CUDA. Karta ta również została wyposażona w 24 GB pamięci. Okazuje się, że to nie jedyne karty jakie testowała NVIDIA, bowiem w bazie GeekBench odkryto ślady trzeciego GPU, jeszcze wydajniejszego od dwóch poprzednich. Możliwe, że w tym wypadku mamy do czynienia z potencjalnym następcą profesjonalnego układu NVIDIA Quadro GV100.

W bazie GeekBench ujawniono trzecią tajemniczą kartę NVIDII, tym razem wyposażoną w 124 bloki SM, 7936 rdzeni CUDA oraz 32 GB pamięci HBM2.

Trzecia karta NVIDII należąca do nowej architektury Ampere (lub jakkolwiek inaczej dla rynku profesjonalnego może zostać nazwana) ujawniła się w bazie GeekBench, przy czym specyfikacja GPU jest mocniejsza od dwóch poprzednich. Tym razem mowa o układzie ze 124 blokami Streaming Multiprocessor, co przekłada się najprawdopodobniej na 7936 rdzeni CUDA (w sytuacji, gdy na jeden blok SM przypada 64 rdzeni CUDA). Według analizy informacji z bazy GeekBench, karta posiada także 32 GB pamięci HBM2 na magistrali 4096-bitowej. Taka specyfikacja każe przypuszczać, że możemy mieć do czynienia z następcą profesjonalnego układu NVIDIA Quadro GV100, który należał do architektury Volta i również posiadał 32 GB pamięci HBM2 na identycznej szynie. Od tamtej premiery minęły dwa lata, więc możliwe, że NVIDIA pracuje już nad jego sukcesorem.

Układ w teście CUDA okazał się wydajniejszy zarówno od wariantu GPU ze 118 blokami SM - trzeci układ uzyskał 222337 punktów, podczas gdy nieco słabszy wariant zdołał wyciągnąć 169368 punktów. Gdyby porównać tajemnicze GPU NVIDII ze wspomnianym wcześniej profesjonalnym układem Quadro GV100 to także da się zaobserwować zauważalną różnicę na poziomie około 20-25% z korzyścią dla nowej karty - w tym samym teście CUDA, Quadro GV100 zdobywa średnio od 178000 do 186000 punktów, w zależności od konkretnej platformy testowej. Nie da się ukryć, że producent już od pewnego czasu testuje swoje konstrukcje oparte o nową architekturę. Być może podczas przemówienia CEO NVIDII w ramach ograniczonej już konferencji GTC 2020 dowiemy się czegoś więcej na temat architektury Ampere.

Źródło: Notebookcheck, Twitter _rogame