NVIDIA Ampere - Topowy układ 40% wydajniejszy od TITAN RTX

Już wkrótce powinniśmy poznać pierwsze konkretne szczegóły dotyczące nowej generacji kart graficznych o kodowej nazwie Ampere. Pierwszej publicznej prezentacji nowej architektury spodziewamy się podczas GTC w San Jose. Na razie z kolei musimy zadowolić się nieoficjalnymi informacji, jakie pojawiają się co jakiś czas w sieci. Najnowsze doniesienia pochodzą z konkretnego programu, a ściślej mówiąc - z bazy GeekBench, w której pojawiły się dwie niezapowiedziane wciąż karty graficzne NVIDII. Niestety nie wiemy z jaką grupą GPU mamy do czynienia, ale najbardziej prawdopodobne, iż mowa w tym wypadku o układach Quadro, ewentualnie nowej Tesli. Tak czy inaczej poznaliśmy pierwsze informacje o specyfikacji, jak również wydajność w teście OpenCL.

W bazie GeekBench pojawiły się dwie karty graficzne, należące najprawdopodobniej do nowej generacji Ampere. Ze względu na dużą ilość pamięci VRAM, mamy raczej do czynienia z profesjonalnymi układami Quadro lub ewentualnie nowymi kartami Tesla - pierwsze GPU ma dokładnie 24 GB, drugie natomiast dysponuje 48 GB VRAM. Mocniejszy układ posiada 118 bloków SM, co przekłada się na m.in. 7552 rdzenie CUDA. Monitorowane taktowanie rdzenia wynosi z kolei 1110 MHz. Wynik w teście OpenCL to 184096 punktów, co jest rezultatem o blisko 40% wyższym od TITAN RTX (128509 pkt.) oraz o około 20% od układu TESLA V100 PCIE 32 GB.

Drugi układ jest nieco słabszy, bowiem wyposażony został w 108 aktywnych bloków SM, co z kolei przekłada się na 6912 rdzeni CUDA. Karta cechuje się jeszcze niższym taktowaniem (przynajmniej we wczesnej wersji testowanej w benchmarku GeekBench) wynoszącym 1010 MHz. W tym wypadku GPU w teście OpenCL zdołał uzyskać 141654 punkty, co plasuje układ dokładnie pomiędzy TESLA V100 PCIE 32 GB, a TESLA V100 SXM2 16 GB. Być może więcej na temat architektury Ampere dowiemy się podczas GPU Technology Conference, które odbędzie się w dniach 22-26 marca w San Jose i oczywiście nie zabraknie tam CEO firmy NVIDIA, Jen-Hsun Huanga.

