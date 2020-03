GeForce RTX 2060 może pojawić się w wersji z 8 GB pamięci GDDR6

W bazie EEC pojawiły się wzmianki o odświeżonej wersji karty graficznej GeForce RTX 2060. Według wpisu firmy ASUS, miałyby pojawić się modele rzeczonego układu wyposażonego w 8 GB pamięci graficznej. Tym ruchem firma NVIDIA mogłaby zostawić w tyle Radeona RX 5600 XT oraz w większym stopniu podjąć rywalizację z Radeonem RX 5700, który może pochwalić się 8 GB pamięci i 256-bitową magistralą. Tylko czy wypuszczenie GeForce RTX 2060 8 GB ma jakikolwiek sens w obliczu RTX 2060 SUPER i nadchodzących kart opartych na architekturze Ampere? NVIDIA jednak nie raz i nie dwa zaskakiwała nas podobnymi decyzjami. Wydanie pojemniejszego wariantu mogłoby wiązać się również ze zwiększeniem szyny pamięci, co sprawiłoby, że karta bardziej nadawałaby się do rozdzielczości wyższych niż 1080p. Byłby to też w dużej mierze dobry ruch marketingowy.

Koncern Nvidia może przygotowywać się do wydania GeForce RTX 2060 z 8 GB pamięci na pokładzie. Tak sugeruje wpis firmy Asus w bazie EEC.

Karta graficzna GeForce RTX 2060, bazująca na układzie TU106 z 1920 rdzeniami CUDA, 120 jednostkami teksturującymi oraz 48 jednostkami ROP, zadebiutowała na początku ubiegłego roku wyłącznie w wersji 6 GB GDDR6 ze 192-bitowym interfejsem i przepustowością na poziomie 336 GB/s. Specyfikacja rdzenia w odświeżonym wariancie pozostałaby bez zmian z wyjątkiem dodania 2 GB VRAM-u oraz ewentualnie zwiększenia szyny pamięci do 256-bitowej, co przełożyłoby się na przepustowość 448 GB/s. Wpis w EEC dotyczy tylko jednego tajwańskiego producenta, ale w razie potwierdzenia na rynku z pewnością pojawiłyby się również modele innych partnerów firmy NVIDIA. Na liście odnotowano trzy wersje karty: podstawową ASUS ROG Strix EVO Gaming oraz dwie ze zwiększonymi częstotliwościami taktowania (Advanced i OC Edition).

Wydanie omawianej karty byłoby niespodzianką, ale czy w ogóle komukolwiek potrzebną? Odświeżony GeForce GTX 2060 wpasowałby się pomiędzy Radeonem RX 5600 XT i RX 5700, jednocześnie oddalając się od pierwszej i zbliżając do drugiej. Dodatkowe 2 GB pamięci sprawiłoby, że ten model mógłby być śmielej polecany do rozdzielczości 1440p. Tylko mamy już na rynku wydajniejszą kartę NVIDII z 8 GB pamięci i 256-bitową szyną: GeForce'a RTX 2060 SUPER. Jest ona co prawda droższa o 500 zł (porównanie z Founders Edition), ale odświeżenie RTX-a 2060 również wiązałoby się z podniesieniem ceny i zapewne uplasowałoby go pomiędzy wariantem 6 GB oraz modelem SUPER, a co za tym idzie, wpłynęłoby na ostateczną opłacalność. Na razie te doniesienia trzeba jednak traktować z przymrużeniem oka – zapewne wkrótce okaże się, ile w nich prawdy.

Źródło: PCGamesN, EEC