EVGA GeForce RTX 2060 KO - najtańszy pełny Turing za 299 dolarów

Targi CES w Las Vegas to dobre miejsce nie tylko do prezentowania nowych urządzeń z rynków telewizorów czy robotyki/automatyki i motoryzacji, ale również nowinek z branży komputerowej. Choć NVIDIA żadnych kart graficznych nie pokazała tym razem na targach, ciekawostkę zaprezentowała firma EVGA. Przedstawiła bowiem nową wersję niereferencyjną układu GeForce RTX 2060. Karta nazwana EVGA GeForce RTX 2060 KO pojawi się w sprzedaży już za kilka dni. Bodaj najciekawszą informacją jest wyjątkowo niska cena wynosząca 299 dolarów. Początkowo sądzono, że NVIDIA zamierza wydać trzecią wersję popularnego RTX-a 2060, który miałby powalczyć z zaprezentowanym Radeonem RX 5600 XT, jednak ostatecznie okazało się, że jest to zwyczajny ruch firmy EVGA.

EVGA na targach CES w Las Vegas zaprezentowała niereferencyjny układ GeForce RTX 2060 KO, który cechuje się niższą od konkurencji ceną wynoszącą 299 dolarów. To może być łakomy kąsek dla osób, które chciałyby pograć z włączonym Ray Tracingiem oraz DLSS.

Zbyt wiele na temat karty graficznej się nie dowiedzieliśmy, ale jedną z najważniejszych informacji jest cena, którą ustalono na poziomie tylko 299 dolarów. Normalna, obowiązująca cena za układy GeForce RTX 2060 to 349 dolarów, podczas gdy wydajniejszy wariant wyceniono na 399 dolarów. Trudno obecnie powiedzieć, na czym EVGA zaoszczędziła, skoro pozwoliła sobie na taki spadek ceny. Nic bowiem nie wskazuje na to, że karta miałaby zostać wyposażono w obciętą wersję RTX 2060. W tym wypadku otrzymamy układ Turing TU106 z 1920 rdzeniami CUDA oraz 6 GB pamięci VRAM GDDR6 na magistrali 192-bitowej. Karta będzie raptem o 20 dolarów droższa od Radeona RX 5600 XT, a zaoferuje dodatkowo wsparcie dla Ray tracingu.

Oprócz podstawowej wersji EVGA GeForce RTX 2060 KO, w sprzedaży pojawią się też nieco droższe warianty Ultra, które z pewnością będą się odznaczały nieco lepszą jakością wykonania oraz wydajniejszym chłodzeniem. W przypadku omawianej karty, jej sklepowa premiera ma się odbyć już 13 stycznia, a więc w przyszły poniedziałek. GPU składa się w tym wypadku m.in. z dwóch wentylatorów. Na śledziu z kolei znajdziemy porty DisplayPort, HDMI oraz DVI-D. Do zasilania wymagane będzie podpięcie jednej, 8-pinowej, wtyczki zasilającej.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz