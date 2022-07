Karty graficzne coraz tańsze. Wiele modeli GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 jest sprzedawanych poniżej ceny MSRP

Od dłuższego czasu obserwujemy wyraźny spadek cen kart graficznych, w związku z czym wielu graczy i entuzjastów w końcu może bez większych przeszkód zakupić wymarzony układ bez wielkiego przepłacania. Co prawda już za parę miesięcy zadebiutują modele nowej generacji i w sumie ceny większości układów w okolicach MSRP po takim czasie od premiery nie powinny być zbyt pozytywnie odbierane, to jednak chyba lepsze to, niż wieczna drożyzna...

Większość desktopowych kart graficznych obecnej generacji jest aktualnie sprzedawanych poniżej ceny sugerowanej. Warto jednak zauważyć, że niżej pozycjonowane jednostki GeForce RTX 3000 zaskakująco mocno utrzymują cenę na pułapie kilkunastu procent powyżej MSRP.

Jak podaje serwis Tom's Hardware, większość desktopowych kart graficznych obecnej generacji jest aktualnie sprzedawanych poniżej ceny sugerowanej. W tej kategorii najlepiej prezentują się jednostki AMD Radeon z serii RX 6000 - w zasadzie tylko modele RX 6800 XT i RX 6800 sprzedawane są jeszcze w cenie wyższej niż sugerowana (MSRP to kolejno 650 i 580 dolarów). Najkorzystniej wypadają dziś układy RX 6900 XT i RX 6600 (kolejno 15% i 17% poniżej MSRP). Choć zestawienie przygotowane było w oparciu o zagraniczne oferty, to jednak nawet w Polsce pojawiają się ostatnio dobre okazje na wspomniane modele. Radeon RX 6900 XT był już do kupienia w cenie poniżej 4000 zł, natomiast RX 6600 jest łatwo dostępny w cenie ok. 1500 zł. Pod względem cenowym nieco gorzej wypadają karty graficzne NVIDII - w zasadzie tylko najmocniejsze modele w stylu RTX 3090 (Ti) / RTX 3080 Ti doczekały się nieznacznej przeceny. Niżej pozycjonowane jednostki zaskakująco mocno utrzymują cenę na pułapie kilkunastu procent powyżej MSRP.

Nie mniej ciekawie przedstawia się sytuacja na na rynku modeli używanych. Na portalu eBay ostatni spadek cen kart graficznych miesiąc do miesiąca wynosi aż 17%. W niektórych przypadkach GPU można kupić w cenie nawet 40% poniżej MSRP. Można się jednak domyślać, że liczne okazje wynikają z niskiej opłacalności wydobywania kryptowalut, dlatego chętni na zakup układu z drugiej ręki muszą uważać na pochodzenie kupowanej jednostki. Po szczegółową analizę odsyłamy Was do źródła.

Źródło: Tom's Hardware