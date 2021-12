Jeden z największych producentów wafli krzemowych nie będzie w stanie w pełni zaopatrywać swoich klientów aż do 2024 roku

Wbrew pozorom mała ilość kart graficznych w sklepach oraz ich wysokie ceny to wina nie tylko górników kryptowalut. Znaczenie ma również pandemia COVID-19, która wpłynęła na wiele aspektów naszego życia. W tym przypadku najważniejsze są jednak ceny oraz dostępność materiałów służących do produkcji bardziej zaawansowanych urządzeń. W efekcie w sklepach brakuje również chociażby konsol od Microsoftu i Sony, wybranych modeli Raspberry Pi, drobniejszych elementów SMD czy... samochodów. A wygląda na to, że problemy z pozyskiwaniem potrzebnych surowców ma również GlobalWafers, jeden z największych producentów wafli krzemowych na świecie.

Zapowiada się na to, że niedobór różnych układów scalonych będzie się utrzymywał jeszcze przez jakiś czas, rzutując na wszystkie gałęzie rynku, z komputerami, konsolami oraz branżą motoryzacyjną na czele.

Jak donosi gazeta Taipei Times, trzeci największy na świecie dostawca wafli krzemowych w postaci GlobalWafers poinformował swoich klientów, że prawdopodobnie nie będzie w stanie zrealizować wszystkich zamówień do co najmniej 2024 roku. Obecnie firma realizuje około 90% zleceń i dokłada wszelkich starań, aby sprostać zapotrzebowaniu. Jednocześnie wdrażane są inwestycje mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych populranych wafli 12-calowych. GlobalWafers ma w kolejce zamówienia o wartości 3,6 mld dolarów amerykańskich, a wielu klientów przedłużyło swoje umowy na dostawy z pięciu do ośmiu lat.

Podobnie jak wiele innych branż, GlobalWafers ma problemy z zaopatrywaniem się w potrzebne surowce. Firma zaobserwowała znaczny wzrost cen materiałów używanych do produkcji wafli krzemowych. Najnowsze prognozy zakładają, że w przyszłym roku czeka nas wzrost dostaw wafli o 6%, który nieco zwolni ale będzie utrzymywał się również w 2023 i 2024 roku. Wygląda więc na to, że niedobór różnych układów scalonych będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, rzutując na wszystkie gałęzie rynku, z komputerami, konsolami i branżą motoryzacyjną na czele.

Źródło: Taipei Times