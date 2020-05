Jaka pamięć RAM do Intel Core i5-10600K? Test DDR4 2133-4000 MHz

Szybkie pamięci operacyjne w gamingowym pececie, to kwestia ważniejsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem RAM niebagatelnie wpływa na wydajność platformy. Dotyczy to zwłaszcza gier komputerowych. Wielordzeniowe procesory potrzebują odpowiedniego towarzystwa, żeby osiągnąć pełnię swoich możliwości, dlatego zaciąganie im hamulca ręcznego w postaci wolnych DDR4 wypadałoby określić mianem okrutnej zbrodni lub skwaśniałym owocem niewiedzy. Dzisiaj zobaczycie jak wygląda skalowanie pamięci na Intel Core i5-10600K oraz zestawie Corsair Dominator Platinum RGB. Wyniki będą obejmować taktowania 2133-4000 MHz, oczywiście przy podkręconym procesorze.

Autor: Sebastian Oktaba

Premiera rodziny Intel Comet Lake-S miała miejsce dosłownie przed chwileczką, kompleksowe testy procesorów możecie oczywiście znaleźć na łamach naszego portalu, aczkolwiek tematu wydajności całej platformy LGA 1200 to jeszcze nie wyczerpuje. Procedura pomiarowa była bowiem ograniczona do jednego konkretnego zestawu RAM (3200 MHz CL16), natomiast w sklepach znajdziemy znacznie więcej kompletów o różnych ustawieniach. Sprawdzenie wszystkich jest niestety zadaniem przekraczającym możliwości zwykłego człowieka, ale wytypowanie najpopularniejszych konfiguracji plus wykręcenie stabilnego maksimum okazało się zupełnie wykonalne. Dlatego jeszcze zanim oficjalnie wystartuje sprzedaż 10. generacji procesorów Intel Core (27.05), postanowiłem przygotować bardzo użyteczny materiał o skalowaniu pamięci na Intel Core i5-10600K. Platforma LGA 1200 pozwala osiągać bardzo wysokie taktowania DDR4 bez żadnych kompromisów, będąc idealnym środowiskiem do sprawdzenia jakie korzyści przynosi wstawienie szybszych modułów.

Testy wydajności RAM zostały przeprowadzone z taktowaniami od 2133 do 4000 MHz oraz identycznymi opóźnieniami. W rolach głównych występują Intel Core i5-10600K i Corsair Dominator Platinum RGB.

Pamięci Corsair Dominator Platinum RGB występują w kilkunastu wariantach, różniących się ilością modułów, pojemnością oraz fabrycznymi częstotliwościami oraz opóźnieniami. Najbardziej pojemny wariant zawiera 128 GB, podczas gdy taktowanie waha się między 3000-4800 MHz - poszczególne kombinacje możecie sprawdzić na stronie producenta (LINK). Na potrzeby niniejszego zestawienia wybrałem komplet 16 GB (2 x 8 GB) pracujący w dual channel, którego taktowanie wynosiło 3600 MHz, natomiast podstawowe opóźnienia 16-18-18-36, automatycznie klasyfikując Corsair Dominator Platinum RGB w kategorii naprawdę wydajnych RAM-ów. Moduły zbudowano na doskonale znanych kościach Samsung B-Die, aktualnie zapewniających najlepszy przelicznik MHz/CL. Główną różnicą względem pozostałych Dominatorów jest ciemniejsza stylistyka radiatorów oraz rozbudowany system podświetlenia RGB. Bajery zaimplementowane w Corsair Dominator Platinum RGB pozwalają na jeszcze większe efekciarstwo, współgrając z innymi produktami amerykańskiej firmy.

Intel Core i5-10600K i Corsair Dominator Platinum RGB w pełnej krasie

Testy wydajności RAM zostały przeprowadzone z taktowaniami od 2133 do 4000 MHz oraz identycznymi opóźnieniami pierwszego rzędu 16-18-18-36-660-2T, jak również w większości drugiego, ustawianymi ręcznie dla wszystkich profilów. Corsair Dominator Platinum RGB pozwoliły na naprawdę satysfakcjonujący overclocking przy fabrycznych opóźnieniach, pracując stabilnie z Intel Core i5-10600K podkręconym do 5000 MHz. Istotna jest również informacja, że wybrane scenariusze są procesorowe, ponieważ głównie w takich okolicznościach najłatwiej zauważyć korzyści z szybszych modułów DDR4. Wiele redakcji do testów kart graficznych, procesorów i pamięci operacyjnych wykorzystuje jedno miejsce testowe albo wbudowane benchmarki, najczęściej obciążające pierwszy z wymienionych podzespołów, ale uniwersalna metodyka jest zwyczajnie kulawa. Dopiero wykorzystując lokacje oraz produkcje gdzie procesor ewidentnie stawowi wąskie gardło (tzw.: bottleneck), szybsze pamięci pozwalają to gardło skutecznie rozszerzyć. Dzisiaj będziecie świadkami kolejnego rozdziału tej historii, pokazującej jak istotna jest szybka pamięć operacyjna w czasach coraz wydajniejszych procesorów.