Jak powiększyć małe zdjęcie i usunąć rozmycie za darmo? Oto trzy narzędzia AI, które dają dobre rezultaty

Czy da się powiększyć zdjęcie tak, aby wyglądało dobrze, a nawet lepiej, niż przed powiększaniem? Jak się okazuje, jest to możliwe i chyba nikogo już nie zdziwi fakt, że zawdzięczamy to coraz lepszym algorytmom AI. W tym, krótkim poradniku pokażę Wam rezultaty pracy trzech narzędzi, które potrafią nie tylko zmienić rozmiar obrazu, ale są też w stanie zauważalnie zmniejszyć lub usunąć nieostrość, lub jak kto woli rozmazanie. Jedno z tych narzędzi działa całkowicie bez dostępu do internetu, po prostu należy zainstalować w komputerze, natomiast dwa pozostałe pracują online. Czy oferują podobną jakość, a może któreś z nich jest lepsze? Sprawdź co potrafią Upscayl, Pixelcut oraz DGB LOL.

Autor: Tomasz Duda

Sytuacje, w których konieczne jest powiększenie zdjęcia lub innej grafiki nie są rzadkością. Sam niedawno miałem taki oto problem. Podczas kilkuosobowego wyjazdu w góry nagrałem wideo w rozdzielczości 4K, aparatem fotograficznym Sony A7 IV. Na jednym z ujęć było widać kilka osób, na bardzo atrakcyjnym tle (złota godzina, góry, las, lekka mgiełka w oddali itp.). Ujęcie spodobało się do tego stopnia, że padł pomysł, aby wyciągnąć jedną klatkę z tego filmu i dla każdej osoby wydrukować ją w postaci dużego fotoobrazu. Po zapisaniu tego “zdjęcia” okazało się, że ostrość i szczegółowość są bardzo dobre, ale mimo wszystko 3840 x 2160 px to nie jest odpowiednia rozdzielczość do zrobienia możliwie jak najlepszego wydruku mającego prawie 1,5 metra szerokości. Konieczne było znaczne przeskalowanie obrazu.

Powiększanie małych zdjęć z zachowaniem dobrej jakości dla współczesnych narzędzi AI nie stanowi to żadnego problemu. Pozwolą przeskalować np. 2,7 Mpx do około 43 Mpx, a obraz będzie nadal wyglądał świetnie i nadawał się do wydruku w dużym formacie. Pytanie tylko, czy AI poradzi sobie też z przywracaniem szczegółów w nieostrym zdjęciu? Sprawdźmy to.

No właśnie, tylko jak powiększyć zdjęcie kilkukrotnie, żeby utrata ostrości i szczegółowości była minimalna? Moim pierwszym wyborem było narzędzie, którego używam od ponad 20 lat, niemal codziennie, czyli Adobe Photoshop. Dokładniej rzecz ujmując, chciałem użyć funkcji Zachowaj szczegóły 2.0, która działa lepiej od zwykłego powiększania. Rezultat w zasadzie nadawał się do stworzenia fotoobrazu, ale mimo wszystko chciałem sprawdzić, czy da się to zrobić lepiej. I ta była dobra decyzja. Przeszukując internet, trafiłem na wiele różnych usług, które obiecywały świetne rezultaty, ale część z nich okazała się przeciętna. Na szczęście po kilkunastu próbach trafiłem na trzy narzędzia, które poradziły sobie całkiem nieźle. I nie chodzi tylko o kwestię zwykłego powiększania. Wśród tych narzędzi są również takie, które potrafią przerobić nieostre zdjęcie w taki sposób, aby nabrało ono znacznie atrakcyjniejszego wyglądu. Tego już Photoshop nie potrafi, a przynajmniej nie da się tego zrobić za pomocą dosłownie kilku kliknięć. W dodatku podstawowe funkcje tych narzędzi dostępne są za darmo. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Powiększ małe zdjęcie przy użyciu AI

Powiększanie ładnych, całkiem ostrych zdjęć może wydawać się zbyt proste. Dlatego, aby nie było za łatwo, dałem tym narzędziom bardziej wymagające zadanie. Wybrałem zdjęcie, które jest zwyczajnie rozmyte i niewyraźne. Celem jest sprawdzenie, czy algorytmy sztucznej inteligencji poradzą sobie z przetworzeniem obrazu w taki sposób, aby dorobić brakujące szczegóły. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że AI nie wie, jakimi detalami cechował się sfotografowany obiekt. Może jednak przeanalizować to, co jest na zdjęciu i spróbować uzupełnić obraz w sposób, który będzie pasował możliwie jak najlepiej, ale niekoniecznie dokładnie tak, jak jest w rzeczywistości. Innymi słowy, jeśli np. tęczówka oka jest zielona, to zapewne nadal będzie zielona, ale w rozmytym zdjęciu nie będzie widać, jak dokładnie zbudowana jest tęczówka, więc AI “wymyśli” detale według własnego uznania. Rzecz jasna nie jest to idealne, ale nadal jest to o wiele lepsze, od używania nieostrego, rozmytego zdjęcia. Które z narzędzi spisało się lepiej: Upscayl, Pixelcut AI czy DGB.LOL?

Upscayl vs Pixelcut vs DGB.LOL - porównanie interfejsu

Moim zdaniem najciekawszą propozycją jest program Upscayl w wersji Desktop. Oprócz tego istnieje też usługa w chmurze, ale wciąż w wersji Beta, wymagająca zaproszenia. Główne powody wyboru wersji Desktop są dwa. Po pierwsze: jest to narzędzie, które instalujemy na komputerze, więc możemy wszystkie zdjęcia przetwarzać bez dostępu do internetu. Druga zaleta wynika z pierwszej, czyli wszystkie dane przetwarzane są lokalnie i nie opuszczają komputera. Jeśli więc komuś zależy na większej prywatności i nie chce, żeby jego zdjęcia wysyłane były na bliżej nieokreślone serwery, to Upscayl będzie najlepszym rozwiązaniem. Jego obsługa w podstawowym zakresie jest bardzo prosta, mimo że interfejs nie został przetłumaczony na język polski. Na ekranie głównym wybierz zdjęcie lub wiele zdjęć naraz (opcja Batch Upscayl), w kolejnym kroku opcjonalnie możesz wybrać model AI służący do powiększania zdjęć. Jeśli się na tym nie znasz, to nie ma problemu, po prostu zostaw model ustawiony domyślnie. Później wskaż folder, w którym ma być zapisane przetworzone zdjęcie i kliknij przycisk Upscayl. Warto jeszcze raz podkreślić potężną zaletę w postaci darmowego przetwarzania wielu zdjęć jednocześnie. Kolejne dwie usługi też mają podobną funkcję, ale w ich przypadku trzeba za nią płacić (przynajmniej od pewnej liczby zdjęć). Przetwarzanie jednego zdjęcia trwa kilka sekund.

W zasadzie tylko powyższe kroki są potrzebne. Jeśli nie chcesz, to nie musisz nawet zaglądać do ustawień, bo domyślne wartości są odpowiednie. Od początku ustawione jest powiększanie zdjęć 4x, ale można je zmienić na 3x, 2x, a nawet 1x. Ta ostatnia opcja jak można się domyślić, nie powiększa zdjęcia, lecz tylko przetwarza obraz w celu jego poprawy, np. usunie rozmycie, zwiększy ostrość, poprawi detale. Jest też opcja podwójnego powiększania, czyli np. 4x, a potem znowu 4x (czyli łącznie zdjęcie będzie 16x większe). Można też wybrać format zapisu pliku (JPG, PNG, WEBP), wybrać ewentualną kompresję (domyślnie 0%) oraz zmienić szereg innych rzeczy, w tym wskazać którą kartą graficzną ma się posłużyć program podczas działania algorytmów sztucznej inteligencji.

Ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest możliwość dodania innych modeli AI. Znajdziesz je choćby w znanym serwisie Github, pod tym adresem. To ważna cecha, bo w przyszłości, jeśli znajdziemy model, który pasuje bardziej do określonego celu (np. tylko do zdjęć portretowych lub krajobrazowych), można będzie go użyć i tym samym nie polegać na standardowych algorytmach wbudowanych w program. Dla wielu osób będzie to duża zaleta, która może (choć nie musi) znacznie rozszerzyć możliwości programu Upscayl. Warto zajrzeć też do wysuwanego menu po prawej stronie, które pozwoli natychmiast porównać rezultaty działania AI. Można włączyć widok z suwakiem oraz powiększenie.

Kolejne dwie z opisywanych usług działają już online, czyli przez przeglądarkę internetową (wymagają aktywnego połączenia). Zaletą jest to, że niczego nie trzeba instalować na komputerze, a samo przetwarzanie zdjęcia nie obciąża komponentów PC. Innymi słowy, działa równie szybko na wydajnym, jak i słabym PC. Wadą jest jednak konieczność przesyłania zdjęć na serwery usługodawców, choć nie każdej osobie będzie to przeszkadzało. Pierwszą z tych usług jest Pixelcut AI, a dokładniej narzędzie o nazwie Image Upscaler. Tutaj interfejs jest już prawdziwie minimalistyczny. W zasadzie jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest po prostu wybranie zdjęcia lub przeciągniecie go do odpowiedniego pola w oknie przeglądarki. To wszystko! Po dosłownie 3 - 4 sekundach możesz już kliknąć przycisk Download, aby pobrać przetworzone zdjęcie. Ograniczenia: Pixelcut AI Image Upscaler za darmo pozwala powiększać obrazy tylko 2x i w dodatku maksymalnie do rozmiaru 4000 px (czyli plik źródłowy nie może mieć więcej niż 2000 px na dłuższym boku). Rzecz jasna można to ominąć, wybierając opcję płatną za około 40 zł miesięcznie.

Trzecie narzędzie ma dziwną nazwę DGB.LOL, która może kojarzyć się z jakimś żartem. Owszem, DBG.LOL idealne nie jest, ale pod względem jakości przetwarzania obrazu nie ustępuje choćby programowi Upscayl. Usługa w podstawowym zakresie jest w pełni darmowa. Ma nawet opcję przetwarzania do 25 zdjęć na raz (za opcję do 70 grafik jednocześnie trzeba płacić). Największym dziwactwem jest to, że rezultat pracy AI nie pojawia się po kilku sekundach, lecz trzeba na niego poczekać znacznie dłużej. Chodzi mianowicie o to, że w celu optymalizacji obciążenia komponentów po stronie usługodawcy, przesłane grafiki trafiają do czegoś na kształt poczekalni. Użytkownik jest informowany o tym, który jest w kolejce, a obok wyświetla się liczba minut pozostała do momentu, gdy zdjęcie będzie gotowe do pobrania. To zdecydowanie jest duża wada, bo Upscayl oraz Pixelcut przetwarzają pliki niemal od razu (kilka sekund). Zaletą jest jednak to, że DGB.LOL daje nam opcję 8-krotnego powiększania obrazu. Dla przypomnienia Upscayl domyślnie oferuje 4x (lub dwukrotne powiększanie 4x, które nie daje aż tak dobrych efektów, jak bezpośrednie powiększanie 16x), natomiast Pixelcut za darmo ogranicza nas tylko do powiększenia 2x. Jeśli więc komuś zależy na darmowym powiększaniu 8x, to czasami warto poczekać te kilka-kilkanaście minut. Ponadto DGB.LOL daje dostęp do szeregu różnych modeli AI, które mają wpływ na jakość przetworzonego obrazu. Maksymalny rozmiar zdjęcia źródłowego to 10 Mpx i 10 MB.

Porównanie zdjęć powiększonych przez AI

Skoro już wiemy, jak to wygląda od strony użytkowej, to przejdźmy do krótkiego porównania jakości obrazów. Pierwsze zdjęcie, które widzicie na dole, posłużyło jako plik źródłowy. Jeśli otworzycie je w pełnym rozmiarze, to bez problemu zobaczycie, że jest nieostre. Kolejne zdjęcia są już wynikiem przetwarzania obrazu w narzędziach Upscayl, Pixelcut i DGB.LOL. Wybrałem powiększanie 2x, bo wszystkie trzy usługi je wspierają, a do tego dodałem jeszcze przeskalowanie 4x tylko w Upscayl i DGB.LOL. Rzecz jasna w tym przypadku celem nie jest pokazanie, jak dobrze te narzędzia zachowują szczegóły i ostrość podczas zmiany rozmiaru obrazu, lecz jak AI poradzi sobie z przywróceniem ostrości i detali tak, gdzie ich nie ma (czyli w zasadzie na całym zdjęciu).



zdjęcie źródłowe



Upscayl - powiększenie 2x



DGB.LOL - powiększenie 2x



Pixelcut - powiększenie 2x

Jak widać Upscayl i DGB.LOL zapewniły niemal identyczne rezultaty. Zdjęcia nie tylko są dwa razy większe, ale też zawierają więcej szczegółów i przede wszystkim nie są już tak rozmyte. Sztuczna inteligencja zdecydowanie poprawiła przede wszystkim włosy, oczy i ogólne kontury. Jednak skóra twarzy wciąż jest nieostra i wydaje się być silnie wygładzona. Jednak wystarczy spojrzeć na to, co wygenerowała usługa Pixelcut, aby natychmiast przekonać się, że da się to zrobić o wiele lepiej. W tym przypadku wynik pracy AI jest tak dobry, że trudno wręcz uwierzyć, że ten obraz powstał z tak nieostrego zdjęcia. Jasne, że wciąż daleko jest tutaj do perfekcji, ale po prostu wszystko wygląda lepiej niż u dwóch pozostałych konkurentów. Włosy, zarost, a nawet skóra twarzy. W tym przypadku jakość zdecydowanie wystarcza choćby do publikacji w internecie. Innymi słowy, jeśli smartfonem lub innym aparatem zrobiłeś zdjęcie, które wyszło rozmyte, to zdecydowanie warto dać szansę usłudze Pixelcut. Sam nawet stwierdziłem, że w konkretnych przypadkach wolałbym wydać te 40 zł i kupić tę usługę na miesiąc, dostając w zamian taką jakość, przetwarzanie wielu zdjęć jednocześnie i możliwość uzyskania większego powiększenia, niż korzystać choćby z darmowego Upscayl (choć nie ukrywam, że sytuacja zmienia się w przypadku powiększania zdjęć ostrych, a nie rozmytych). Poniższe dwie fotografie w powiększeniu 4x, z narzędzi Upscayl i DGB.LOL pod względem ogólnej jakości w zasadzie wyglądają podobnie, jak powiększenie 2x, po prostu rozmiar jest większy.

Kolejne porównanie jest podobne, ale tym razem do powiększania wybrałem zdjęcie dobrej jakości, które już w standardzie jest szczegółowe. Tutaj celem nie jest pokazanie, jak AI zmienia rozmyty obraz w ostry, lecz jak dobrze poradzi sobie z powiększaniem detali, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej jakości. Plik źródłowy ma rozmiar 2000 x 1333 px (niecałe, 2,7 Mpx), więc po czterokrotnym przeskalowaniu będzie to aż 8000 x 5332 px (prawie 43 Mpx). To już całkiem pokaźna rozdzielczość, która może posłużyć do całkiem sporych wydruków. Jak wspomniałem wcześniej, czterokrotne powiększenie z trzech naszych konkurentów oferują za darmo tylko Upscayl i DGB.LOL, natomiast dwukrotne przeskalowanie zapewniają wszystkie trzy. Dlatego zacznę właśnie od niego.



zdjęcie źródłowe



Upscayl - powiększenie 2x



DGB.LOL - powiększenie 2x



Pixelcut - powiększenie 2x

Jak widać, tym razem różnice pomiędzy obrazami wygenerowanymi przez trzy opisywane narzędzia są już znacznie mniejsze, niż w przypadku powiększania rozmytego zdjęcia. Ponownie Upscayl oraz DGB.LOL zapewniają niemal identyczne rezultaty. Oferują bardzo dobre powiększanie szczegółów, zachowują całkiem dobrą ostrość na wszelkich krawędziach i drobnych detalach, ale wygładzają miejsca pozbawione szczegółów, takie jak choćby powierzchnia karoserii samochodu. Zresztą podobnie zachowywały się podczas powiększania portretu, kiedy wygładzały skórę twarzy. Pixelcut, który w przypadku zdjęcia portretowego wypadł zdecydowanie najlepiej, tutaj już nie robi tak dobrego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Wystarczy porównać choćby detale na przednich reflektorach, by przekonać się, że Upscayl i DGB.LOL wykonały lepszą pracę. Podobnie zresztą wygląda kwestia przedniej szyby w pojeździe, gdzie drobne krople deszczu są ostrzejsze i lepiej widoczne. Mimo wszystko Pixelcut nie stoi na przegranej pozycji, ponieważ lepiej rozróżnia obiekt od nieostrego tła. Przykładowo po prawej stronie od tyłu pojazdu widoczne jest w oddali małe okno, które na oryginalnym zdjęciu jest rozmyte (głębia ostrości zapewniona przez duży otwór względny obiektywu). Pixelcut zachował to rozmycie, natomiast Upscayl i DGB.LOL próbowały to okno sztucznie wyostrzyć. Ostateczna ocena zależy więc od indywidualnych preferencji osoby oceniającej zdjęcie. Ogólnie jednak chcę przyznać, że wszystkie trzy narzędzia dobrze radzą sobie z powiększaniem ostrych zdjęć. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie.



Upscayl - powiększenie 4x



DGB.LOL - powiększenie 4x