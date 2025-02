iQOO 11S - smartfon, który swoimi możliwościami i ceną rozkłada konkurencję na łopatki. Snapdragon 8 Gen 2 i ładowanie 200 W

Rynek smartfonów na nowo przynosi za sobą interesujące, dobrze wycenione konstrukcje. Nie tak dawno omawiany był smartfon Red Magic 8S Pro, którego premiera odbędzie już za moment, a już nadchodzi kolejny sprzęt warty naszego zainteresowania. iQOO 11S nie tylko ma parametry z wyższej półki urządzeń, ale także jest całkiem przyzwoicie wyceniony. Dodatkowo otrzymujemy nieprzeciętny design, który wielu użytkownikom może bardzo przypaść do gustu.

Za nami oficjalna chińska premiera bardzo intrygującego smartfona iQOO 11S. Na pokładzie znajdziemy świetny procesor, nowoczesny wyświetlacz AMOLED z wysokim odświeżaniem oraz superszybkie ładowanie.

Dla osób, które po przeczytaniu "iQOO" mają na myśli jedynie nieznaną chińską markę, małe wyjaśnienie: tak jak Oppo, OnePlus czy też realme, należy ona do BBK Electronics, a w tym wypadku jest tzw. podmarką (submarką) firmy Vivo. Sam smartfon poza swoim wyglądem, bardzo wyróżnia się również specyfikacją techniczną. Na pokładzie znajdziemy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z układem graficznym Adreno 740, nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Zastosowany wyświetlacz to także górna półka, ponieważ umieszczono tu panel AMOLED od Samsunga (E6 LTPO 4.0) o rozdzielczości 1440 x 3200 px oraz maksymalnej częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Jego jasność szczytowa wynosi aż 1800 nitów. Dodatkowo mamy obsługę HDR10+.

Specyfikacja techniczna smartfona

iQOO 11S Ekran 6,78" AMOLED (E6) 1440 x 3200 px, 10-bit

144 Hz, LTPO 4.0, HDR10+, 1800 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB / 512 GB / 1TB UFS 4.0 Aparaty tylne Główny Sony IMX866VCS 50 MP, OIS, f/1,88

8 MP f/2,46 + 13 MP f/2,2 Aparat przedni 16 MP f/2,45 Złącza USB typu C (2.0) Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, IrDA

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Akumulator 4700 mAh, 200 W (5 min do pełna) Wymiary 164,86 x 77,07 x 8,72 mm Waga 207,5 g System Android 13 z nakładką OriginOS 3 Wersje kolorystyczne Sky Blue, Black, Legendary White (BMW Edition) Cena 12/256 GB - 3799 juanów, 526 USD, ~2150 zł

16/256 GB - 4099 juanów, 567 USD, ~2320 zł

16/512 GB - 4399 juanów, 609 USD, ~2500 zł

16 GB/1 TB - 4799 juanów, 664 USD, ~2720 zł

Nie gorzej wygląda sytuacja w aspekcie fotograficznym: główna kamera to Sony IMX866VCS o rozdzielczości 50 MP wraz ze wsparciem dla optycznej stabilizacji obrazu. Obok niej znajdziemy dwa oczka - 8 oraz 13 MP. Z przodu z kolei ulokowano aparat o rozdzielczości 16 MP. Możemy liczyć również na obsługę wszelkich nowych standardów łączności bezprzewodowej, jak również systemów nawigacji satelitarnej. Wrażenie robi również akumulator, ponieważ znajdziemy tu dwa ogniwa, każde o pojemności 2350 mAh, które naładujemy z mocą 200 W. Samo ładowanie potrwa więc tylko kilka minut. Do wyboru otrzymamy trzy wersje kolorystyczne, z których jedna nawiązuje do samochodów marki BMW. Jedyny minus, jaki rzuca się w oczy, to zastosowanie portu USB typu C w leciwym już standardzie 2.0. Natomiast tę małą niedogodność w pełni rekompensuje cena - najtańsza wersja (12/256 GB) to koszt około 2150 zł, z kolei najdroższy wariant to "zaledwie" 2720 zł. Musimy oczywiście zdawać sobie sprawę, że podane kwoty są tylko "przeliczeniem" z chińskich, jednak na wielu zagranicznych stronach możemy obecnie znaleźć omawiany model w niewiele wyższej cenie.

Źródło: iQOO