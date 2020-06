Intel Xe Graphics - pokaz wydajności w grze Battlefield V

Za kilka tygodni spodziewamy się oficjalnej prezentacji procesorów Intel Tiger Lake-U (11 generacja), która wprowadzi także nowe zintegrowane układy graficzne Gen.12 - Xe Graphics. Wciąż nie znamy pełnej specyfikacji zarówno procesorów Tiger Lake jak również układów graficznych opartych na architekturze Xe, jednak z wstępnych testów w popularnych programach wiemy już, że Intel Gen.12 będzie w stanie bez większego problemu rywalizować z topowymi układami iGPU od AMD, opartymi na usprawnionej architekturze Vega. Dość niespodziewanie, na kilka tygodni przed prezentacją 11 generacji, Intel za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował obecne możliwości grafiki Xe na przykładzie gry Battlefield V, uruchomionej w rozdzielczości 1920x1080 pikseli.

Zaprezentowane możliwości układu Intel Xe bazują na najmocniejszej wersji iGPU, wyposażonej w 96 jednostek wykonawczych oraz 768 procesorów strumieniowych. Jeśli przecieki z baz danych 3DMark oraz GeekBench się sprawdzą, podczas testu taktowanie układu graficznego wynosiło maksymalnie 1500 MHz. Całość bazuje na usprawnionym, 10 nm procesie technologicznym. Materiał firmy Intel wykorzystuje grę Battlefield V na silniku graficznym Frostbite w rozdzielczości Full HD, przy zachowaniu ogólnych wysokich ustawień graficznych. W takich warunkach, zintegrowany układ Xe Graphics był w stanie osiągnąć ponad 30 FPS bez spadków poniżej tej wartości.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB