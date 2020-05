Intel Rocket Lake-S - znamy wydajność 6-rdzeniowego procesora

Jak doskonale wiemy, świeżutkie procesory Intel Core 10. generacji wcale nie są ostatnimi, które powstaną w litografii 14 nm. Gigant z Santa Clara na przełomie 2020/201 planuje wydać kolejną serię desktopowych układów Rocket Lake-S, która na ten moment zapowiada się bardzo intrygująco (mimo tego samego procesu technologicznego). Będzie ona bazować na nowej architekturze Willow Cove, zaś same procesory mają zaoferować maksymalnie 8 rdzeni i 16 wątków, co będzie małym krokiem wstecz względem flagowego obecnie Core i9-10900K. Mimo to podobno mamy otrzymać solidny wzrost wydajności. Próbkę tego co nasz czeka możemy właśnie zaobserwować na screenach udostępnionych przez leaksterów TUM_APISAK i _rogame - przedstawiają one wyniki wczesnej wersji Rocket Lake'a.

Na tym etapie stosunkowo niska wydajność procesora Intel Rocket Lake jeszcze nie powinna niepokoić. W ciągu kilku nadchodzących miesięcy Niebiescy z pewnością dopracują architekturę i osiągną wyższe taktowania.

Procesor, o którym mowa to 6-rdzeniowa/12-wątkowa jednostka cechująca się taktowaniem bazowym 3,5 GHz i zegarem 4,2 GHz w trybie Turbo. Rzecz jasna jest to wersja inżynieryjna, o czym świadczy sama nazwa platformy. Niestety, więcej danych technicznych nie znamy. Ciekawie prezentuje się za to wynik wydajności. W teście Physics chip wykręcił 11887 punktów, a w teście Graphics - 1900 punktów. Warto porównać te rezultaty do nowego Core i5-10400 (boost do 4,3 GHz), który uzyskał kolejno 12828 pkt i 1822 pkt. Jak więc widać, Rocket Lake w tym pierwszym zastosowaniu wypada słabiej, ale za to ma mocniejszą grafikę (zapewne Gen12 Xe).

Na tym etapie stosunkowo niska wydajność chipu Rocket Lake jeszcze nie powinna niepokoić - to tylko wczesna wersja, a do premiery kolejnej generacji jest jeszcze sporo czasu. W ciągu kilku nadchodzących miesięcy Niebiescy z pewnością dopracują architekturę, osiągną wyższe taktowania procesorów jak i lepszą energooszczędność. Z czym jednak ostatecznie będzie mieć do czynienia, tego nie wie nikt. Pozostaje nam więc tylko czekać na więcej informacji.

Źródło: VideoCardz, Twitter TUM_APISAK, Twitter _rogame