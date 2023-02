Intel poprosi o dofinansowanie 3,2 mld euro na budowę fabryki w Magdeburgu, a Wietnam ogłasza tajemniczą inwestycję firmy w Azji

Intel powoli rozpoczyna budowę nowej fabryki w Niemczech w Magdeburgu, jednak plany giganta nie idą zgodnie z wcześniejszymi planami. Jakiś czas temu można było wyczytać w sieci doniesienia, że producent chipów opóźnia terminy ze względu na rosnącą inflację, niestabilną gospodarkę i geopolitykę. Teraz firma prosi o dodatkowe dofinansowanie od niemieckiego rządu, a wietnamski rząd ogłasza, że Intel prowadzi tajemniczą inwestycję w Azji.

Pierwotny plan zakładał rozpoczęcie budowy w pierwszej połowie tego roku i uruchomienie fabryki w 2027 r. Zakładany koszt początkowo określono na 17 mld euro, teraz Intel szacuje go na 33 mld euro. Z racji zewnętrznych czynników gospodarczych firma wystąpiła do rządu Niemiec o dodatkowe dofinansowanie rzędu 3,2 mld euro. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż przy budowie fabryki w Arizonie w Stanach Zjednoczonych, koszt wzrósł o 5 mld dolarów, czyli o około jedną trzecią pierwotnie zakładanego kapitału na inwestycję. Wracając jednak do świeżo budowanej fabryki w Magdeburgu, warto zauważyć, że jeżeli władza w kraju nad Renem zgodzi się na wsparcie Intela dodatkowymi pieniędzmi, to całościowy nakład państwa niemieckiego w powstanie wytwórni chipów osiągnie wartość 10 mld dolarów.

Wietnamski rząd również ogłosił dofinansowanie dla producenta układów scalonych, które jest równe 4,1 mld dolarów. Jednak oficjalne stanowisko Intela w tej sprawie jest dość interesujące, bowiem jak możemy przeczytać: „Wietnam jest ważną częścią naszej globalnej sieci produkcyjnej, ale nie ogłosiliśmy żadnych nowych inwestycji”. Sytuacja jest zatem dość nie jasna, ale według Bloomberga Intel spotkał się z urzędnikami państwowymi w Wietnamie. Prawdopodobnie mowa tutaj o inwestycji rzędu 7,4 mld dolarów w centrum logistyki i pakowania chipów, podobnych do tych, które Intel i AMD mają już między innymi w Malezji i Chinach.

