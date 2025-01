Intel jest gotowy do masowej produkcji chipów w litografii Intel 20A. Wiemy, które układy pojawią się jako pierwsze

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie produkcji chipów w 2 nm procesie technologicznym, wszak nie tak dawno informacje te doszły do nas od TSMC oraz Samsung Foundry. Oprócz tych dwóch graczy znajdzie się miejsce jeszcze dla jednego, który jest gotowy do rozpoczęcia swojej litografii 20A - mowa o Intelu, a dokładniej Intel Foundry Services. Wizeprezes firmy, Sanjay Natarajan, ujawnił, że masowa produkcja w tym procesie rozpoczęcie się w 2024 roku.

Producent półprzewodników Intel Foundry Services jest w pełni gotowy do rozpoczęcia masowej produkcji układów w litografii Intel 20A. Ma się ona zacząć już w pierwszej połowie 2024 roku. Tym samym firma dołącza do wyścigu, w którym udział biorą TSMC oraz Samsung Foundry.

Główną różnicą, która będzie wyróżniać chipy wykonane w litografii Intel 20A, jest nowy rodzaj tranzystorów o nazwie RibbonFET. Docelowo mają one zastąpić FinFET, ponieważ dzięki nim uzyskuje się lepszą wydajność energetyczną i osiągi. Dodatkowo otwiera to drogę do produkcji jeszcze mniejszych układów, dzięki zredukowanemu rozmiarowi każdego tranzystora. Wiemy, że pierwsze procesory Intela z rodziny Arrow Lake, które skorzystają z nowej litografii, pojawią się na rynku w drugiej połowie 2024 roku. Natomiast masowa produkcja chipów, tak jak wspomniano, ma się rozpocząć w pierwszej połowie 2024 roku.

Nowa generacja zapowiada się całkiem ciekawie, choć przyszły 2024 rok z pewnością będzie obfitował w walkę pomiędzy wymienionymi trzema producentami półprzewodników. To właśnie od ogólnej ceny i oferowanych możliwości będzie zależał sukces, wszak każde przedsiębiorstwo liczy na jak największą ilość zamówień chipów od producentów elektroniki. Dodać można, że produkcja w nadchodzącej litografii Intel 18A ma się docelowo rozpocząć dopiero w drugiej połowie 2025 roku, więc na pierwsze układy przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

