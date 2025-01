Intel Core Ultra 7 1002H przetestowany w Geekbench. Jak wypadł nadchodzący procesor Meteor Lake?

Procesory Meteor Lake zostaną prawdopodobnie oficjalnie zaprezentowane podczas wydarzenia Intel Innovation 2023, które odbędzie się 19 i 20 września w San Jose w Kalifornii. Co jakiś czas pojawiają się doniesienia na temat specyfikacji i wydajności nowych jednostek. Tak stało się również w przypadku Intel Core Ultra 7 1002H. Procesor został przetestowany w Geekbench. Choć nic nie wskazuje na rewolucję wydajnościową, to należy zaczekać na premierę rynkową.

Z testu przeprowadzonego w Geekbench wynika, że procesor Intel Core Ultra 7 1002H nie zaoferuje znaczącego wzrostu wydajności względem swojego poprzednika. Na ostateczny werdykt należy poczekać jednak do premiery.

Omawiany procesor Meteor Lake posiada łącznie 16 rdzeni i obsługuje 22 wątki. Oznacza to konfigurację 6 rdzeni Performance i 10 rdzeni Efficient. Jednostka uzyskała w teście wielordzeniowym 12668 punktów. W przypadku testu pojedynczego rdzenia wartość ta wyniosła 2439 punktów. Nie wiadomo ze 100% pewnością, który procesor z poprzedniej generacji jest odpowiednikiem Core Ultra 7 1002H, ale nie będzie błędem zestawienie go z Core i7-13700H. Wyniki wydajności starszego CPU różnią się znacząco w zależności od konkretnego modelu laptopa (tak też będzie prawdopodobnie w przypadku procesorów Meteor Lake), więc do zestawienia należy podejść z pewnym dystansem. Do celów porównawczych wybrany został komputer Dell Inspiron 16 Plus 7630.

Przedstawiciel rodziny Meteor Lake okazał się co prawda szybszy, ale różnica nie jest znacząca. W przypadku testu wielordzeniowego sięga zaledwie 3,2%. Test jednordzeniowy to różnica 2%. Nie należy jednak wyciągać z tego daleko idących wniosków. Opublikowane rezultaty mogą dotyczyć jakiejś testowej rewizji sprzętu, która pozbawiona była odpowiednich optymalizacji. Na Geekbench można też bez trudu znaleźć laptopy z dużo gorszymi wynikami niż te osiągnięte przez laptop Della. W takich przypadkach różnica w wydajności pomiędzy procesorami będzie sporo wyższa. Ponadto w niektórych zadaniach Meteor Lake spisuje się sporo lepiej niż jego domniemany odpowiednik z poprzedniej generacji. Dotyczy to przykładowo kompresji plików, gdzie w przypadku testu wielordzeniowego nowa jednostka okazała się niemal 17% szybsza. Z drugiej strony, były też przypadki, kiedy wypadła nieco gorzej od swojego poprzednika. Z ostateczną oceną trzeba zatem zaczekać na prezentację Intela i premierę tych procesorów.

