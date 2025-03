Intel Core Ultra 300 - sampel inżynieryjny z rodziny Panther Lake zaprezentowany na targach Embedded World 2025

Na targach Embedded World 2025 Intel zaskoczył prezentacją inżynieryjnego sampla procesora z rodziny Panther Lake, czyli układów, które trafią na rynek jako Intel Core Ultra 300. Nowe CPU wykorzystają mikroarchitekturę rdzeni Performance (Cougar Cove) oraz energooszczędnych Skymont. Dodatkowo otrzymają zupełnie nową architekturę zintegrowanej grafiki Xe3 o kodowej nazwie Celestial, a całość zostanie wykonana m.in. w procesie technologicznym Intel 18A.

Na targach Embedded World 2025 Intel zaskoczył prezentacją inżynieryjnego sampla procesora z rodziny Panther Lake, czyli układów, które trafią na rynek jako jednostki Intel Core Ultra 300.

Procesory Intel Core Ultra 300 z rodziny Panther Lake będą dedykowane głównie laptopom i notebookom. Wyposażone w maksymalnie 16 rdzeni (4 rdzenie P-Core, 8 rdzeni E-Core i 4 rdzenie LP E-Core) oraz do 12 rdzeni graficznych Xe3 Celestial, które to mają zaoferować dużą wydajność i efektywność energetyczną. Całość zostanie wyprodukowana w litografii Intel 18A, która wprowadza innowacyjne technologie tranzystorów typu Gate-All-Around (RibbonFET) oraz zasilanie półprzewodników od dołu (PowerVia). Nie ma obecnie żadnych potwierdzonych informacji, aby Panther Lake miał wykorzystać zewnętrzne fabryki, np. dla produkcji iGPU.

Konstrukcja nowych układów Intel Core Ultra 300 z rodziny Panther Lake również będzie opierać się na architekturze kafelkowej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku procesorów Intel Core Ultra 200. Jednakże, w przeciwieństwie do poprzedników, Intel nie zamierza już stosować pamięci operacyjnej zintegrowanej na jednym PCB. Jak potwierdził sam Intel, ten sposób rozwiązywania kwestii pamięci był jednorazową praktyką, której nie będą kontynuować w procesorach Panther Lake, Nova Lake i ich przyszłych generacjach. Nieoficjalnie Intel planuje prezentację procesorów Core Ultra 300 podczas Computex 2025, które odbędą się w dniach 20-23 maja w Tajpej. Z drugiej strony, pojawiają się doniesienia o możliwym opóźnieniu tego premiery do połowy czwartego kwartału 2025 roku, ze względu na problemy z uzyskiem procesu Intel 18A. Więcej o specyfikacji nowych procesorów pisaliśmy w tym i w tym miejscu. Publiczne pokazanie układu Panther Lake ma nieco uspokoić nastroje wokół nadchodzącej generacji, a Intel tym ruchem najwyraźniej chce udowodnić, że jest na dobrej drodze do premiery w drugiej połowie tego roku. Jest to bardzo ważne dla firmy, bowiem potencjalne opóźnienie, wynikające z problemów z litografią Intel 18A, może jeszcze bardziej pogorszyć obecną kondycję Intela.

Źródło: PC Games Hardware