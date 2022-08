Intel Core i9-13900K z nowymi testami - w Cinebench R23 oferuje imponującą wydajność... i równie wysoki pobór energii

Za około dwa miesiące w sprzedaży pojawią się najnowsze procesory Intela, należące do 13. generacji Core o kodowej nazwie Raptor Lake. Nowy flagowiec - Intel Core i9-13900K - zaoferuje tym razem 24 rdzenie z obsługą 32 wątków. Dotychczasowe testy wskazywały na zauważalny wzrost wydajności wielowątkowej. Najnowsze wyniki, pochodzące m.in. z Cinebencha R23 potwierdzają, że wzrost osiągów może być naprawdę spory. Choć kosztem także poboru energii...

W programach GeekBench oraz Cinebench R23 pojawiły się nowe testy wydajności procesora Intel Core i9-13900K. Wskazują one na bardzo wysokie wyniki, zwłaszcza wydajności wielowątkowej.

W sieci pojawiły się nowe testy wydajności procesora Intel Core i9-13900K. W przypadku GeekBencha przeprowadzono je na płycie głównej ASRock Z690 Taichi wraz z 32 GB pamięci RAM. Według raportu benchmarku, zegar bazowy procesora wynosi 3 GHz, z kolei w trybie Turbo Boost sięgało nawet 5,8 GHz. Nie wiemy jednak czy wspomniany zegar dotyczy ustawień domyślnych, czy procesor działał po OC. Tak czy inaczej to kolejny pomiar potwierdzający, że nadchodzący układ Raptor Lake będzie mógł pracować z bardzo wysokim taktowaniem. W teście jednowątkowym uzyskał 2314 punktów, z kolei w teście wielowątkowym - aż 26464 punkty.

Ciekawe testy pojawiły się także za pośrednictwem Cinebench R23. Pierwszy test, z power limitem ustawionym na ustawieniach domyślnych, wskazał na wynik wielowątkowy na poziomie 35693 punkty (średni pobór energii to 253 W). Jednak w drugim teście, gdzie power limit ustawiono na 345 W, procesor Intel Core i9-13900K zdobył już 40616 punktów. Rewelacyjny wynik, około 46% wyższy od Intel Core i9-12900KS (~27796 pkt), okupiony został jednak równie wysokim poborem energii, sięgającym wspomniane 345 W. Porównując oba testy Intel Core i9-13900K możemy zauważyć wzrost wydajności o 14% (z 35693 do 40616 pkt) kosztem wzrostu zapotrzebowania na energię na poziomie 36% (z około 253 W do 345 W).

Źródło: VideoCardz, WCCFTech