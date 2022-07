Intel Core i9-13900K testowany tym razem w grach. W porównaniu do Core i9-12900KF mamy wyższą wydajność i pobór energii

Kilka dni temu omawialiśmy wyniki wydajności przedprodukcyjnej wersji procesora Intel Core i9-13900K. Został on sprawdzony w programach na tle Core i9-12900KF oraz zwykłej wersji Core i9-12900K. Z testów mogliśmy wówczas wywnioskować, iż IPC praktycznie stoi w miejscu, bowiem wzrost wydajności podyktowany był zwiększeniem taktowania oraz liczby rdzeni. Tym razem to samo źródło opublikowało kolejne testy, związane jednak z grami.

W sieci pojawiły się kolejne testy wydajności przedprodukcyjnej wersji procesora Intel Core i9-13900K. Względem Core i9-12900KF widzimy przede wszystkim wyższy FPS minimalny oraz... wyższy pobór energii.

Oprócz syntetycznego benchmarku 3DMark, w testach procesora Intel Core i9-13900K pojawiło się kilka gier tj. Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, CS:GO czy Far Cry 6. Generalnie jeśli chodzi o średnią liczbę FPS, to oba procesora zazwyczaj idą łeb w łeb, a różnice na korzyść nowszego układu Raptor Lake nie są duże i sięgają kilku procent. Zdecydowanie większe różnice na korzyść 13. generacji widzimy, gdy spojrzymy na wykresy prezentujące różnicę w wydajności w kontekście minimalnego FPS. W tym wypadku w rozdzielczości Full HD, Core i9-13900K oferuje wyniki średnio o 28% wyższe, w WQHD - ok. 22% lepsze, a w 4K - ok. 12%. Platforma testowa (wykorzystująca kartę GeForce RTX 3090 Ti, płytę główną ASUS ROG Z690 Extreme oraz 32 GB pamięci DDR5 6400 MHz) z układem Raptor Lake oferuje dużo stabilniejszy framerate, z mniej odczuwalnymi spadkami wydajności.

Oceniono również pobór energii obu procesorów. W parze z wyższym, minimalnym framerate'm, idzie również wyższy pobór energii procesora Intel Core i9-13900K. Tylko w przypadku Forzy Horizon 5 w Full HD odnotowano nieco niższy pobór energii, poza tym różnice wahają się od kilku W do nawet ponad 40 W więcej w przypadku układu Raptor Lake. Oczywiście nie ma mowy o tak wysokich wynikach jak wspomniane kilka dni temu 420 W (skok), aczkolwiek wygląda na to, że platforma oparta na 13. generacji będzie pobierać nieco więcej energii.

Źródło: VideoCardz, Bilibili