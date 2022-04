Intel Core i9-13900K może fabrycznie oferować bardzo wysokie zegary w trybie Turbo, sięgające nawet 5,8 GHz

Niedawno w sklepach zadebiutował najszybszy procesor Intela 12. generacji - Core i9-12900KS, charakteryzujący się zegarami w trybie Turbo sięgającymi nawet 5,5 GHz dla dwóch najszybszych rdzeni Performance. Od dawna jednak wiemy, że na drugą połowę roku producent ma zaplanowany debiut 13. generacji o kodowej nazwie Raptor Lake. Procesory te zaoferują te same rdzenie Performance oraz Efficient, bazujące na układach Golden Cove oraz Gracemont. Oczywiście producent zaoferuje dalsze poprawki wydajności oraz wyższą energooszczędność. Nie zabraknie także przebudowanego cache, co z pewnością wpłynie na osiągi w grach. Według nieoficjalnych informacji, topowy przedstawiciel 13. generacji - Intel Core i9-13900K, może zaoferować bardzo wysokie zegary w trybie Turbo Boost.

Według informacji jakie pojawiły się na Twitterze, nadchodzący top Intela w postaci procesora Core i9-13900K może zaoferować taktowanie sięgające 5,7 lub nawet 5,8 GHz. Mowa bowiem o wzroście od 200 do 300 MHz w trybie Turbo, w porównaniu do obecnego flagowca w postaci Intel Core i9-12900KS. Byłoby to rekordowo wysokie taktowanie dla konsumenckiego procesora x86. Dopracowanie litografii Intel 7 (10 nm) oraz chęć pokonania topowych Ryzenów 7000 (Zen 4) sprawia, że Intel może chcieć wyżyłować nowy top do granic możliwości.

RPL will over the new highest freq which was created by 12900KS.

More 2-300 MHz is possible.