Intel Battlemage - w sieci pojawiły się pierwsze informacje o specyfikacji chipu BMG-G31, który ma trafić do kart graficznych ARC

Choć architektura Xe2 trafi do procesorów Intel Lunar Lake, które będą miały premierę jeszcze we wrześniu tego roku, nadal niewiele wiadomo o specyfikacji nadchodzących kart graficznych Intel Arc Battlemage. Jednak do sieci wyciekły pierwsze informacje o chipie BMG-G31 i jego pobratymcach. Wiemy, że najprawdopodobniej układy GPU zachowają taką samą liczbę rdzeni Xe jak poprzednicy z rodziny Alchemist. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej tymże wieściom.

W sieci pojawiły się kolejne informacje o nadchodzących kartach graficznych Intel Arc Battlemage. Znamy fragmenty specyfikacji chipu BMG-G31, który będzie wykorzystywał 32 rdzenie oparte na architekturze Xe2.

Na wstępie warto zaznaczyć, że nowa architektura Intel Xe2 ma przynieść znaczący wzrost wydajności w porównaniu z pierwszą generacją architektury Xe i nie dotyczy to tylko Ray Tracingu. Chip BMG-G31 będzie posiadał 32 rdzenie Xe2, czyli 4096 jednostek ALU i najprawdopodobniej trafi do karty graficznej Intel ARC A870. Ma on współpracować z 16 GB VRAM GDDR6 i wykorzystywać magistralę 256-bitową. Nowy układ będzie pakowany w formacie BGA 3283, co oznacza, że będzie fizycznie większy niż jego poprzednicy.

Chip BMG-G21 będzie wyposażony w 20 rdzeni Xe2 i magistralę danych o szerokości 192 bitów. Będzie to nieco mniejszy układ, o czym świadczy oznaczenie BGA 2362, w porównaniu do chipu poprzedniej generacji ACM-G10 (BGA 2660). Pojawiły się również informacje o chipie BMG-G10, który miał zostać anulowany. Miał on posiadać 28 rdzeni Xe2 i być nieco większy (BGA 2727) od najwyżej pozycjonowanego chipu z rodziny Alchemist. Warto dodać, że układy będą wykorzystywać interfejs PCIe 5.0. Nowe karty graficzne z rodziny Battlemage powinny pojawić się pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 roku.

