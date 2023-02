Intel Battlemage - druga generacja układów graficznych zostanie podzielona na rynek zintegrowanych i osobnych grafik

Intel w ubiegłym roku bardzo topornie wchodził na rynek kart graficznych. Najpierw wprowadzono mobilną generację Intel ARC (choć wprowadzono to może za duże słowo, bo laptopów z tymi układami jest nadal jak na lekarstwo), następnie po kilku opóźnieniach na rynek trafiały kolejne desktopowe karty: ARC A380, ARC A750 oraz ARC A770. Drugą z kolejności generacją jest Battlemage (pierwszą był Alchemist), dzięki której Intel ma ambicje powalczyć także na rynku entuzjastów.

Druga generacja układów graficznych Intel Battlemage zostanie rozdzielona na dwie podkategorie: Xe²-HPG dla kart graficznych oraz Xe²-LPG dla zintegrowanych układów graficznych.

Obecnie Intel bardzo mocno skupia się na poprawie sterowników dla kart graficznych Intel ARC, a z każdym dużym pakietem poprawek, architektura Alchemist staje się coraz atrakcyjniejsza. Jednocześnie jednak trwają prace nad drugą generacją GPU o kodowej nazwie Battlemage. Według informacji (nieoficjalnych) sprzed kilku tygodni, architektura Battlemage miałaby zostać wprowadzona w okolicach drugiego kwartału przyszłego roku. W ostatnich wywiadach zarówno Raja Koduri jak również Tom Petersen podkreślali, że przy projektowaniu pierwszej generacji układów graficznych natrafiano na szereg komplikacji, co wpływało na tempo prac, osiągi kart na wcześniejszych sterownikach, a w konsekwencji na opóźnieniu premiery. Wiele z tych problemów udało się firmie zniwelować, co ma istotnie wpłynąć na harmonogram premier przyszłych generacji układów graficznych.

Architektura Intel Battlemage ma zostać podzielona na dwie osobne grupy: Xe²-HPG oraz Xe²-LPG. Ta pierwsza zostanie przygotowana z myślą o wydajnych grafikach, podczas gdy Xe²-LPG ma zostać zoptymalizowany pod zintegrowane układy graficzne. To także pierwsze oficjalnie nakreślenie nomenklatury "LPG", jednocześnie jednak to nie pierwszy raz kiedy słyszymy o "Xe-LPG". W taki układ graficzny mają bowiem zostać wyposażone procesory 14. generacji Meteor Lake. Nie jest to jeszcze żadne potwierdzenie, ale możliwe że najbliższe, zintegrowane układy graficzne Intela będą miały zaimplementowane już pewne rozwiązania przygotowane z myślą o architekturze Battlemage. Tymczasem w tym roku mamy otrzymać jeszcze kilka ogłoszeń związanych z serią Intel Alchemist, co oznacza że nieoficjalne informacje o odświeżeniu tejże rodziny w pewnym momencie zostaną zapewne potwierdzone.

