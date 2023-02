Intel obniża cenę karty graficznej ARC A750. Producent chwali się również poprawieniem sterowników

Wejście trzeciego producenta na rynek kart graficznych nie było co prawda w pełni udane, ale zdecydowanie potrzebne. Mimo że wiele osób wciąż traktuje układy z serii Intel Alchemist jako ciekawostkę, producent nie poddaje się i usiłuje zwiększyć atrakcyjność swoich produktów. Dziś poinformowano o obniżeniu ceny Intel ARC A750 do 249 USD. Intel chwali się również wzrostem wydajności w grach, co stało się możliwe dzięki poprawieniu jakości sterowników.

Gracze długo oczekiwali na sklepową dostępność kart graficznych Intel ARC. Data premiery była regularnie przekładana, a w sieci wielokrotnie pojawiały się plotki, wedle których producent całkowicie zrezygnował z wprowadzenia zapowiadanych układów na rynek. Ostatecznie ARC A380 trafił do sklepów w czerwcu 2022 r., a mocniejsze modele ARC A750 i A770 w październiku 2022 r. Karty spotkały się z mieszanym odbiorem, głównie ze względu na niską jakość oprogramowania, choć część recenzentów doceniła sprzętowe kodowanie i dekodowanie AV1, dużą ilość pamięci VRAM czy niezłą wydajność po włączeniu Resizable BAR. Intel poinformował dziś o obniżeniu sugerowanej ceny modelu ARC A750 do 249 USD (w Komputroniku cena spadła już do 1299 zł). Producent przygotował także grafiki prezentujące wzrost wydajności na nowej wersji sterowników. Na jak dużą poprawę płynności mogą liczyć gracze?

Nowe karty Intela w dniu premiery nie oferowały zadowalającej wydajności w grach wykorzystujących DirectX 9, dlatego na poprawie tego aspektu skupiono się najmocniej. Intel porównał premierową wersję sterowników oznaczoną numerem 3490 z nowszą 4086 (aktualnie najnowsza wersja WHQL to 4091). Średni wzrost wydajności w rozdzielczości 1080p wyniósł 43 procent, a w rozdzielczości 1440p - 35 procent. W dniu premiery Intel ARC A750 zapewniał ok. 75 klatek na sekundę w Full HD w grze Stellaris, natomiast po zainstalowaniu nowych sterowników możemy oczekiwać ok. 130 klatek na sekundę. Największy przyrost w rozdzielczości Full HD odnotowano w Counter-Strike: Global Offensive. Posiadacze ARC A750 po aktualizacji oprogramowania mogą liczyć na prawie 350 klatek na sekundę w porównaniu do niespełna 200 na premierowej wersji.

Przy okazji Intel przypomniał także o XeSS, czyli autorskiej technologii skalowania obrazu w grach, która jest alternatywą dla NVIDIA DLSS i AMD FSR. W przeciwieństwie do NVIDII Intel nie zdecydował się na ograniczenie wsparcia wyłącznie do własnych kart ARC - bez większych problemów mogą ją przetestować posiadacze konkurencyjnych układów. Technika Intel XeSS dostępna jest już w ponad 35 tytułach, wśród których znajdziemy m.in. Shadow of the Tomb Raider, Dying Light 2: Stay Human, Call of Duty: Warzone 2.0 i Chivalry 2. Jednocześnie zapewniono, że w 2023 roku pojawi się więcej gier obsługujących XeSS.

