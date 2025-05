Intel Arc Pro B50 i B60 na Computex 2025. Nowe GPU z 16 i 24 GB VRAM dla profesjonalnych zastosowań AI i stacji roboczych

Targi Computex 2025 przyniosły premiery Intela, które mogą zmienić rynek profesjonalnych GPU. Nowe karty graficzne z serii Arc Pro, wykorzystujące zaawansowaną architekturę Battlemage, przeznaczone są dla twórców, inżynierów i specjalistów AI, oferując wysoką wydajność i przystępność cenową. Wraz z nową platformą wspierającą lokalne obliczenia AI, Intel stawia na innowacje i otwartość ekosystemu. Czy te rozwiązania przekonają profesjonalistów do porzucenia chmury?

Intel Arc Pro B50 i B60 to krok w stronę demokratyzacji AI, czyli wysoka wydajność w przystępnej cenie – ekspert Intel, Computex 2025.

Na tegorocznych targach Computex 2025 Intel zaprezentował karty Arc Pro B50 i B60, które wnoszą powiew świeżości na rynek profesjonalnych GPU. Wykorzystujące architekturę Battlemage (Xe2), karty te oferują odpowiednio 16 GB i 24 GB pamięci VRAM. To czyni je atrakcyjnymi dla twórców treści, inżynierów i deweloperów AI. B50, wyceniona na 299 USD, to kompaktowa karta o zużyciu energii 70 W, idealna dla mniejszych stacji roboczych, podczas gdy B60, z maksymalnym TDP do 200 W, zapewnia większą elastyczność dzięki obsłudze SR-IOV i konfiguracjom wielo-GPU. Najważniejszym elementem jest platforma Project Battlematrix, wykorzystująca procesory Intel Xeon, która pozwala na integrację nawet ośmiu kart B60, oferując do 192 GB VRAM i obsługę modeli językowych o parametrach przekraczających 70 mld. Partnerzy, tacy jak Maxsun, poszli o krok dalej, prezentując kartę z dwoma GPU B60 i 48 GB pamięci. To otwiera nowe możliwości dla lokalnego przetwarzania danych. Architektura Xe2, wyposażona w rdzenie XMX do obliczeń AI i zaawansowane jednostki ray tracingu, zapewnia wysoką wydajność w zadaniach takich jak wizualizacje 3D czy trenowanie modeli AI, a otwarty ekosystem oprogramowania Linux dodatkowo ułatwia dostosowanie do specyficznych potrzeb.

Co te premiery oznaczają dla profesjonalistów? Intel wyraźnie stawia na przystępność cenową i skalowalność. Może to przyciągnąć mniejsze firmy i niezależnych deweloperów, którzy unikają kosztownych rozwiązań chmurowych od gigantów jak Amazon czy Google. Jednak brak zapowiedzi konsumenckiej karty Arc B770 rozczarował graczy. To rodzi pytania o strategię Intela. Czy firma skupi się na sektorze profesjonalnym, zostawiając gaming w tyle? Project Battlematrix, z potencjalną obsługą dużych modeli AI, może być przełomem dla lokalnych obliczeń, ale sukces zależy od optymalizacji sterowników i wsparcia społeczności open-source.

Źródło: Intel, Videocardz