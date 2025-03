Intel ARC B580 Limited Edition - rzut oka na laminat karty graficznej. Na pokładzie ulokowano pamięci Samsung GDDR6 20 Gbps

Nowe desktopowe karty graficzne Battlemage od Intela mogą mocno namieszać w niższej półce cenowej, bowiem producent obiecuje solidny wzrost wydajności, a także rozsądną pojemność pamięci VRAM i całkiem atrakcyjne ceny. Nim jednak przyjdzie nam zapoznać się z pierwszymi recenzjami tych układów, warto dowiedzieć się, co dokładnie ukryto pod chłodzeniem modelu ARC B580 Limited Edition. Jak się okazuje, nie zabrakło małej niespodzianki...

Jak zdradzają widoczne zdjęcia, na pokładzie karty Intel ARC B580 Limited Edition są moduły pamięci 20 Gbps. Specyfikacja mówi jednak o pamięciach GDDR6 pracujących z szybkością 19 Gbps, a zatem z jakiegoś powodu ich wydajność została ograniczona.

Intel ARC B580 Limited Edition to karta graficzna powstała z myślą o recenzentach i tych klientach, którzy nie zamierzają dokładać do autorskiej wersji karty od innego producenta. Jak jednak mówi nam nazwa tej jednostki, powstanie tylko określona liczba takich egzemplarzy, więc gdy zabraknie ich w sklepach, nie będzie można spodziewać się kolejnych dostaw. Widoczny model wyróżnia się całkiem niewielką płytką PCB, choć cała karta z zainstalowanym chłodzeniem zdecydowanie nie wygląda na zbyt kompaktową. Największą uwagę zwraca sam rdzeń, a także sześć modułów pamięci VRAM.

Intel ARC A580 Intel ARC B580 Intel ARC B570 Architektura Alchemist (Xe-HPG) Battlemage (Xe2) Battlemage (Xe2) Litografia TSMC N6 TSMC N4 TSMC N4 Bloki Xe 24 20 18 Rdzenie RT 24 20 18 Jednostki XMX 384 (1. gen) 160 (2. gen) 144 (2. gen) Shadery 3072 1280 1152 Cache L2 8 MB 18 MB 18 MB (?) Taktowanie rdzenia 2000 MHz 2670 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 19 Gbps 10 GB GDDR6 19 Gbps Magistrala pamięci 256-bit 192-bit 160-bit Przepustowość VRAM 512 GB/s 456 GB/s 380 GB/s Magistrala PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Obsługa portów DisplayPort 2.0

HDMI 2.0b DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 Zalecana moc zasilacza 650 W 650 W 600 W TDP 175 W 190 W 150 W Cena 179,99 USD 249 USD 219 USD

Co ciekawe, według specyfikacji karta graficzna ma 12 GB pamięci GDDR6, która cechuje się szybkością 19 Gbps. Jak jednak zdradzają widoczne zdjęcia, na pokładzie są moduły 20 Gbps, a zatem z jakiegoś powodu ich wydajność została ograniczona. Co istotne, możliwe ma być ich podkręcenie - Intel zasugerował niedawno, że nowe oprogramowanie może pozwolić na osiągnięcie szybkości nawet 22 Gbps, choć nie wiadomo czy będzie można to zrobić we wszystkich modelach. Poza tym warto jeszcze odnotować klasyczne, 8-pinowe złącze zasilania (TDP omawianej karty wynosi 190 W), które z pewnością zostanie docenione przez zwolenników starych, sprawdzonych rozwiązań. Układ ARC B580 Limited Edition ma pojawić się w sprzedaży 13 grudnia w cenie 249 dolarów.

Źródło: VideoCardz, MyDrivers