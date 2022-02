Karta graficzna Intel ARC z kolejnymi zdjęciami, prezentującymi referencyjny design układu Alchemist

Według wszystkich dotychczasowych informacji, za kilka tygodni powinny zadebiutować pierwsze karty graficzne Intela, oparte na architekturze Xe-HPG. Mimo to, Intel nie śpieszy się z ujawnianiem informacji o specyfikacji czy wyglądzie wersji referencyjnych, które z całą pewnością pojawią się w ofercie producenta. Kilka miesięcy temu Moore's Law is Dead opublikował rendery prezentujące możliwy wygląd referencyjnego projektu karty graficznej ARC, opartej na układzie Alchemist SoC 1. Teraz najnowszymi zdjęciami (nie renderami) dzieli się portal VideoCardz, publikując fotografie prezentujące trzecią już próbkę inżynieryjną Intel ARC. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak najprawdopodobniej będzie się przedstawiała referencyjna konstrukcja karty graficznej ARC.

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia przedstawiające próbkę inżynieryjną karty graficznej Intel ARC. Design jest zgodny z dotychczasowymi informacjami.

Nowe zdjęcia próbki inżynieryjnej karty graficznej Intel ARC są bardzo podobne do tego, co prezentował Moore's Law is Dead, kilka miesięcy temu. Tym razem największą różnicą jest czarny kolor obudowy, zamiast srebrnego. Układ chłodzenia w dalszym ciągu wykorzystuje dwa wentylatory oraz rozbudowane radiatory. Na śledziu widzimy łącznie cztery wyjścia wideo: 3x DisplayPort oraz 1x HDMI. Wiemy już, że karty graficzne Intela będą wspierały standardy zarówno HDMI 2.1 jak również DisplayPort 2.0.

Płytka PCB również prezentuje się bardzo podobnie do tego, co kilka miesięcy temu przedstawiał Moore's Law is Dead. Oznacza to, że większych zmian w projekcie nie powinno już być, zwłaszcza że do premiery zostało kilka tygodni. Widzimy tutaj m.in. maksymalnie 8 miejsc na kości pamięci typu GDDR6. Płytka PCM będzie oferowała 8 kości po 2 GB (łącznie 16 GB na 256-bitowej magistrali) albo 6 kości po 2 GB (łącznie 12 GB na 192-bitowej szynie). W centralnej części widzimy także miejsce na układ Alchemist SoC 1. Karta korzysta także z dwóch wtyczek zasilających: 1x 8-pin oraz 1x 6-pin.

