Intel ARC A760A - nowy układ graficzny, który zasili sztuczną inteligencję w nowoczesnych autach. Debiut już wkrótce

Sztuczna inteligencja wkrada się także do branży motoryzacyjnej. Firmy widzą rosnące zapotrzebowanie na związane z tą dziedziną usługi, więc przygotowują odpowiednie rozwiązania, które będą w stanie obsłużyć wszystkie zadania ze stosowną wydajnością. Do rozwoju AI w nowoczesnych autach chce się przyczynić firma Intel, która właśnie zaprezentowała specjalny układ graficzny z serii Intel ARC Graphics for Automotive — już wkrótce pojawi się on w pierwszych modelach.

Do prezentacji nowości doszło na wydarzeniu AI Cockpit Innovation Experience. Intel przedstawił nową linię układów graficznych Intel ARC Graphics for Automotive, w której pierwszym modelem został wariant o oznaczeniu A760A. Jego głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej wydajności dla sztucznej inteligencji, która jest stosowana w nowoczesnych pojazdach (ang. Automotive AI). Co ciekawe, będzie on wykorzystywany w systemach samochodowych, które są oparte na Linuksie. Nowy układ może obsłużyć maksymalnie cztery wyświetlacze o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło tu również wsparcia dla technologii śledzenia promieni.

Intel ARC Graphics for Automotive - A760A Rdzenie Xe 28 Jednostki do Ray Tracingu 28 Jednostki Matrix Engines for AI (XMX) 448 Jednostki Vector Engines 448 Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 Szyna danych 256-bit Interfejs PCI-Express PCIe Gen4 x16 SRIOV Tak Moc FP32 Do 14 TFLOPS Wydajność AI Do 229 TOPS TBP 225 W Wspierane technologie Vulkan, OpenGL, OpenCL, OpenVINO, OneAPI, Proton, virgl, Venus, SR-IOV, virtio display Wprowadzenie na rynek 1 kw. 2025 roku

Oprócz obsługi sztucznej inteligencji procesor graficzny ma się sprawdzić również w grach z segmentu AAA. Na pokładzie znalazło się 16 GB pamięci VRAM, która może skorzystać z 256-bitowej szyny danych. Moc obliczeniowa FP32 może maksymalnie wynieść 14 TFLOPS, z kolei zadania związane z AI będą faktycznie szybko przetwarzane, ponieważ układ jest w stanie wykonywać nawet 229 bilionów operacji na sekundę (ang. TOPS - Trillions lub Tera Operations per Second). Dobra wiadomość jest taka, że pierwsze nowoczesne samochody, które skorzystają z mocy nowości od Intela, pojawią się na rynku już w 1 kw. 2025 roku.

Źródło: Intel