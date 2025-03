Intel Application Optimization nie będzie działać z procesorami Core 12 GEN Alder Lake oraz Core 13 GEN Raptor Lake

Kilka tygodni temu do sprzedaży trafiły procesory 14. generacji Intel Raptor Lake Refresh. Choć sama specyfikacja mogła być rozczarowaniem (poza Intel Core i7-14700K, który otrzymał więcej rdzeni), finalnie nadal mamy do czynienia z bardzo wydajnymi procesorami, zwłaszcza do gier. Jedną z nowych funkcjonalności Raptor Lake Refresh jest tzw. Intel Application Optimization, który pozwala jeszcze bardziej zwiększyć osiągi. Niestety Intel potwierdził informację dotyczącą wstecznej kompatybilności z poprzednimi generacjami.

Intel Application Optimization to jedna z nowych funkcjonalności dla wybranych procesorów Core 14. generacji (Raptor Lake Refresh). Opcja ta nie jest planowana dla wcześniejszych generacji (Alder Lake oraz Raptor Lake), co zostało potwierdzone przez firmę.

Intel Application Optimization to funkcja, która na bieżąco kontroluje jakie zasoby procesora powinny trafiać do konkretnych aplikacji. Opcja ta została przygotowana głównie z myślą o przekierowaniu mocy najmocniejszych rdzeni do gier. Intel APO nadaje priorytet rdzeniom Performance, z kolei rdzenie E-Core są dodatkowo optymalizowane poprzez zwiększenie taktowania tylko dla kilku wybranych rdzeni Efficient. Intel APO musi być jednak ręcznie zaimplementowane do gier, toteż z pewnością minie trochę czasu, zanim lista tytułów urośnie do konkretnych rozmiarów. Obecnie z funkcjonalności tej można skorzystać w grach Metro Exodus oraz Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Z pierwszych testów Hardware Unboxing wynika, iż Intel APO nie tylko zwiększa wydajność w obu grach (i są to wzrosty jak najbardziej widoczne, zwłaszcza w 1080p oraz 1440p), ale może wpływać także na zmniejszenie poboru mocy.



Intel APO działa na razie tylko w Rainbow Six Siege oraz Metro Exodus, ale przygotowywane jest wsparcie dla kolejnych gier, co widać po powyższym screenie Intela

Choć funkcja ta wygląda bardzo ciekawie, Intel zdecydował się na nie dodawanie wsparcia dla procesorów Core 12. generacji (Alder Lake) oraz 13. generacji (Raptor Lake). Tym samym APO zostanie ograniczone wyłącznie do najnowszych układów Raptor Lake Refresh (liczymy natomiast, że przyszłe układy Core Ultra również domyślnie będą z tego korzystać). Powody takiej decyzji nie zostały podane przez firmę, toteż nie wiemy czy jest to kwestia sprzętowej implementacji, czy po prostu zachęty do wyboru nowszych procesorów.

