Intel 300 - pierwsze testy wydajności procesora. Benchmarki objęły również 14. generację Raptor Lake-S Refresh

Doczekaliśmy się pierwszych testów procesora Intel 300, który w zamyśle ma zastąpić starszą serię Pentium Gold. Zmian w stosunku do swojego bezpośredniego poprzednika, a więc procesora Intel Pentium Gold G7400 nie ujrzymy zbyt wiele, a prawdę mówiąc, układy są niemalże identyczne. Widać to bardzo wyraźnie przy testach wydajności, gdzie młodszy brat plasuje się praktycznie na tym samym poziomie. Otrzymaliśmy też wgląd w nową serię Raptor Lake-S Refresh.

W internecie pojawiły się wyniki z benchmarków, a także te, które dotyczą wydajności procesora Intel 300 w innych zadaniach. Przy okazji możemy bliżej przyjrzeć się 14. generacji procesorów z serii Raptor Lake-S Refresh.

Działania Intela, które dotyczą wprowadzenia modelu 300 na rynek, są dość dziwne, wszak procesor wypada bardzo słabo w porównaniu z jakimkolwiek obecnym układem. Pod względem samych parametrów mamy do czynienia z bliźniaczą specyfikacją do wspomnianego procesora Intel Pentium Gold G7400. Na pokładzie znalazły się jedynie dwa rdzenie Performance, które mogą się rozpędzić do 3,9 GHz. W przypadku starszego procesora jest to 3,7 GHz. Tak naprawdę jest to jedyna zmiana, a jak zapewne się domyślamy, zwiększenie taktowania o 200 MHz nie przekłada się w znaczący sposób na wydajność.

Intel 300 Intel Pentium Gold G7400 Konfiguracja 2C/4T (2P+0E) Litografia Intel 7 Architektura Raptor Lake Alder Lake Taktowanie 3,9 GHz 3,7 GHz Pamięć cache 6 MB Układ graficzny Intel UHD Graphics 710 Obsługa pamięci RAM DDR5-4800, DDR4-3200 TDP 46 W Platforma LGA 1700

W najnowszej odsłonie benchmarku Cinebench 2024 Intel 300 jest lepszy o zaledwie kilka punktów od procesora Intel Pentium Gold G7400. Testy w grach oraz większości innych programów do testowania wydajności także pokazują, że różnice są naprawdę minimalne. Nowy układ mógłby w ogóle nigdy nie powstać i prawdopodobnie nikt nie miałby tego Intelowi za złe. Na poniższych zrzutach ekranu mamy jednak dużo ciekawsze informacje, które dotyczą porównania obecnej 14. generacji procesorów z rodziny Raptor Lake-S Refresh z poprzednią. Jeśli jesteśmy zainteresowani większą ilością szczegółów, to warto zapoznać się także z materiałem wideo umieszczonym na dole tego newsa.

Źródło: VideoCardz