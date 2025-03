Intel 300 - oto oznaczenie nadchodzącego 2-rdzeniowego procesora zastępującego model Pentium Gold G7400

Już od kilku lat komputery wyposażane są w procesory z sześcioma, ośmioma czy nawet szesnastoma rdzeniami. Co więcej, Intel poszedł w ostatnim czasie nawet krok dalej, bowiem w ofercie Niebieskich znajdziemy dziś 24-rdzeniowe/32-wątkowe modele Core i9. Mogłoby się zatem wydawać, że nikt nie będzie sobie dziś zawracał głowy 2-rdzeniowymi jednostkami (zwłaszcza, jeśli mowa o desktopie), jednak wygląda na to, że gigant z Santa Clara uważa inaczej...

Jak informuje @g01d3nm4ng0, popularny producent szykuje się do prezentacji budżetowego procesora Intel 300. Pod tym zaskakująco skromnym oznaczeniem (bez żadnej nomenklatury w stylu Celeron, Pentium czy Processor) ma się kryć 2-rdzeniowy/4-wątkowy układ z 6 MB pamięci cache L3, którego taktowanie bazowe ma wynosić 3,9 GHz. TDP chipu zostało oszacowane na 46 W. Warto dodać, że całość ma pojawić się na rynku z modelami Core 14. generacji.

14th Gen "Intel 300" processor will be out in Q3 2023.

Specs: 2 cores (2P+0E)/4 threads, 6MB L3 cache, P-core base frequency 3.9GHz, 46W.



"Intel 300", the new naming convention, is the successor to Pentium Gold G7400.