Immortals Fenyx Rising - druga część gry akcji jednak nie powstanie. Ubisoft postanowiło skupić się na innych projektach

Pod koniec 2020 roku ekipa z Ubisoft wypuściła zupełnie nowe IP, które stanowiło dość odświeżającą odmianę w stosunku do innych przygotowanych na tamten okres tytułów - na czele z Assasssin's Creed Valhalla, mającym swoją premierę parę tygodni wcześniej. Gra została przyjęta całkiem dobrze, otrzymując jednocześnie wiele pochlebnych recenzji. Zapewne wiele osób zastanawiało się, kiedy dojdzie do zapowiedzi kontynuacji. Jak się okazuje, nie ma na co czekać.

Immortals Fenyx Rising nie dostanie drugiej odsłony. Skasowanie wszelkich planów jest efektem strategii Ubisoftu.

Nie dalej jak w ubiegłym roku pojawiły się wstępne informacje, jakoby Ubisoft Quebec miało rozpocząć prace nad Immortals Fenyx Rising 2, toteż logicznie rzecz biorąc mogłoby się wydawać, że w najbliższych miesiącach powinniśmy się dowiedzieć o czymś więcej. Narracja zmieniła się jednak o 180 stopni i ostatnio zaczęliśmy dostawać doniesienia o skasowaniu tego projektu. Teraz Ubisoft oficjalnie je potwierdził. Jak wynika z ich oświadczenia, zamierzają przenieść członków zespołu do pracy nad innymi przedsięwzięciami. Wygląda zatem na to, że sprzedaż pierwszej odsłony nie była odpowiednio zadowalająca.

Pierwsza (i, jak się okazuje - jedyna) odsłona Immortals Fenyx Rising wprowadza nas do świata starożytnej Grecji. Nasz bohater (albo bohaterka) pojawia się, gdy boski panteon wpada w nie lada kłopoty. Tyfon, najgroźniejszy z Tytanów, odebrał im esencję - element dla nich niezbędny do rządzenia światem - samemu chcąc przejąć pełnię władzy. Kierując Fenyx, musimy wybrać się na Złotą Wyspę i przy pomocy różnych sojuszników przywrócić równowagę na świecie. Nasza postać pragnie też poznać prawdę o swej przeszłości. Grę cechuje dynamiczna rozgrywka w otwartym świecie, przez wielu porównywana do The Legend of Zelda: Breth of the Wild.

