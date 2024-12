IBM wykorzysta AI w technologii wbudowanej w nośniki SSD. Pozwoli to na wykrywanie zagrożeń ransomware i malware

Sztuczna inteligencja to nie tylko usługi pokroju ChatGPT czy Microsoft Copilot. Algorytmy tego typu są też wykorzystywane coraz szerzej w cyberbezpieczeństwie. Jednym z przykładów jest wzmocniona przez AI technologia IBM FlashCore Module (FCM), która trafi wkrótce do nośników SSD firmy. Pozwoli to między innymi na szybkie wykrycie i zneutralizowanie zagrożeń ransomware oraz malware, co ma docelowo zapobiec potencjalnym wyciekom danych.

IBM wyposaży czwartą generację technologii FlashCore Module w elementy uczenia maszynowego. Dzięki temu nośniki SSD firmy otrzymają lepszą ochronę sprzętową przed atakami cyberprzestępców.

FCM jest wykorzystywane przez IBM już od dłuższego czasu. Technologia pozwala na skanowanie pod kątem bezpieczeństwa wszystkich zapisywanych danych, bez zauważalnego spadku wydajności nośników SSD. Wykrywane są w ten sposób anomalie mogące wskazywać na zbliżający się atak cyberprzestępców. Czwarta generacja FCM została wzbogacona o elementy sztucznej inteligencji, a konkretnie o specjalny model uczenia maszynowego. Działanie tego rozwiązania będzie polegało na skanowaniu każdej operacji wejścia-wyjścia (I/O) przez dysk. Tworzone są w ten sposób statystyki, na podstawie których wbudowane elementy AI mogą zidentyfikować zagrożenia ransomware i malware w czasie poniżej jednej minuty.

Choć FCM może pracować bez dedykowanego oprogramowania, to IBM twierdzi, że optymalne efekty można uzyskać stosując równocześnie narzędzia Storage Defender. Pozwala to nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale także łatwiej przywrócić dane po potencjalnym ataku hakerskim. Dzięki temu ochrona ze strony AI przebiega na dwóch płaszczyznach: sprzętowej i programowej. Biorąc pod uwagę coraz częstsze ataki cyberprzestępców, dodatkowa ochrona tego typu będzie z pewnością bardzo przydatna. Zaprezentowane rozwiązania są niestety skierowane na razie wyłącznie na rynek biznesowy i trudno określić, kiedy mogłyby trafić do nośników wykorzystywanych przez zwykłych konsumentów.

Źródło: IBM, Tom's Hardware