Karty graficzne Huawei do serwerów mogą niedługo trafić na rynek

Od lat rynkiem kart graficznych trzęsie bezsprzecznie marka NVIDIA wraz z AMD. Zza rogu nieśmiało wychyla się także Intel z dedykowanymi konstrukcjami Xe. Niebawem wśród producentów GPU może zrobić się jednak jeszcze tłoczniej. Ostatnie doniesienia sugerują bowiem, że od kilku lat nad własnym procesorem (procesorami?) graficznym pracuje także chińskie Huawei. Z tego co już wiadomo nie będą to jednak układy dedykowane graczom, a konstrukcje profesjonalne celowane z serwery, a także superkomputery. Prace nad wspomnianymi konstrukcjami mają trwać już od 2012 roku, w jednym z laboratoriów powstałych w Korei Południowej. Już dziś przy projektach pracuje kilku byłych inżynierów NVIDII, lecz Huawei wciąż poszukuje kolejnych specjalistów wśród konkurencji.

Marce Huawei nie można odmówić sukcesów na polu związanym z opracowywaniem wydajnych podzespołów dedykowanych przede wszystkim smartfonom. Pierwszy (i to pierwszy nawet przed Qualcommem) układ mobilny wykonany w litografii 7nm to jednak nie wszystko. Niewiele (przynajmniej w naszym kraju) mówi się chociażby o 64-rdzeniowym układzie ARM Kunpeng 920 celowanym w rozwiązania profesjonalne (Huawei zaprezentował Kunpeng 920 - najszybszy procesor ARM) czy o akceleratorach AI, nie tylko doganiających układy NVIDII, ale także je przeganiających (patrz układ Ascend 910).

Nic więc dziwnego, że ewentualne pojawienie się na rynku GPU czwartego, tak mocarnego gracza będzie niezwykle ciekawym wydarzeniem. Jak już wspomnieliśmy, póki co nie przełoży się to na zmiany na rynku konsumenckim czy też dedykowanym graczom, ale nikt nie wie co przyniesie przyszłość. Teraz kiedy w USA przed Huawei zamykanych jest coraz więcej drzwi (USA chce odciąć Huawei od produkcji procesorów mobilnych), chińska marka musi prężnie rozwijać inne gałęzie biznesu, aby wciąż pozostawać liczącym się konkurentem. Coś mi mówi, że chiński gigant zaskoczy nas jeszcze niejednokrotnie.

