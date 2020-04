Huawei Matebook D14 - Test taniego laptopa z AMD Ryzen 5 3500U

W ubiegłym roku jednym z najchętniej kupowanych laptopów w Polsce był Huawei Matebook D14. Atrakcyjnie wyceniony laptop wyposażony w procesory AMD Ryzen serii 2000 (Raven Ridge) były bardzo popularne z racji świetnej relacji ceny do oferowanych możliwości. Lekki, zgrabny, z wydajnym zintegrowanym układem, dobrą matrycą, niezłą jakością dźwięku oraz akceptowalnym czasem pracy na baterii - tym charakteryzował się Huawei Matebook D14. Nic dziwnego również, że to właśnie test tego laptopa był najchętniej czytanym testem wśród wszystkich laptopów w 2019 roku na PurePC. Kilka tygodni temu do sprzedaży wszedł nowy wariant z lekko odświeżonym designem oraz przede wszystkim nowszym układem AMD Ryzen 5 3500U, zamiast Ryzen 5 2500U. Sprzęt jednak jest wyceniony nieco drożej od poprzednika, przez co trudno go będzie zareklamować jaki najatrakcyjniejszy sprzęt z Ryzenem na pokładzie. Czy nowa wersja Huawei Matebook D14 może jeszcze czymś zaskoczyć użytkowników?

Autor: Damian Marusiak

Skoro AMD zaprezentowało już nowe układy APU Renoir ze znaczącymi usprawnieniami wynikającymi z zastosowania architektury Zen 2 to dlaczego Huawei dopiero teraz wprowadza do sprzedaży wariant z APU Picasso? Rzecz w tym, że nowy Matebook 14 to produkt, który zadebiutował jeszcze w 2019 roku. Wówczas procesorów Renoir oczywiście nie było dostępnych, wobec czego sprzęt bazuje "tylko" na usprawnionych Picasso, wykorzystujących 12 nm proces technologiczny. Do Polski (jak i do Europy) laptop trafił z kilkumiesięcznym opóźnieniem i to jest powód, dla którego nie ma w środku układów AMD Renoir. Z pewnością kolejna wersja Matebooka będzie już bazowała na nowych APU, jednak na razie muszą nam wystarczać układy AMD Ryzen 5 3500U. Poprzednik cechował się znakomitym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości i nie bez powodu był najchętniej kupowanym laptopem w Polsce. Czy nowa wersja powtórzy sukces poprzednika? Osobiście śmiem w to wątpić, ale sprawdźmy najpierw jak urządzenie poradzi sobie w testach.

Huawei Matebook D14 w swojej najnowszej wersji bazuje na 4-rdzeniowym i 8-wątkowym układzie AMD Ryzen 5 3500U. Nie zabrakło także drobnych zmian stylistycznych, dzięki którym można łatwo rozróżnić obie generacje.

Huawei Matebook D14 nie posiada dedykowanej karty graficznej. Zamiast tego za wyświetlanie obrazu odpowiada w tym przypadku zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 8, będący integralną częścią APU Ryzen 5 3500U. W przypadku jednostek AMD mamy więc do czynienia z drugą generacją o kodowej nazwie Picasso. Sam układ APU (a więc połączony procesor ze zintegrowaną grafiką) został wyprodukowane w 12 nm procesie technologicznym, który jest znacznie usprawniony w porównaniu do poprzedników z serii APU Raven Ridge. Zamontowany tutaj iGPU posiada łącznie 11 jednostek obliczeniowych, z czego osiem jest aktywnych. Radeon Vega 8 wykorzystuje pamięć RAM laptopa i w zależności od skonfigurowanego trybu (Single Channel lub Dual Channel) będzie pracować albo na pół gwizdka albo na pełnych obrotach. Mobilna Vega 8 posiada 512 jednostek cieniujących, 32 jednostki teksturujące oraz 16 renderujących. Przepustowość pamięci wynosi 38,4 GB/s. Deklarowane taktowanie rdzenia wynosi z kolei 1200 MHz.

Konfiguracja laptopa Huawei Matebook D14:



APU AMD Ryzen 5 3500U (2,1 - 3,7 GHz)

Zintegrowany układ Radeon Vega 8

8 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz

Matryca 14,0" / matowy IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung PM981 / 512 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Windows 10 Home 64-bit 1909 (November Update)

Pora omówić szczegóły dotyczące samego Ryzena 5 3500U, który w hierarchii mobilnych APU Picasso znajduje się mniej więcej w środku stawki. Wyżej od niego plasowany jest Ryzen 7 3700U, z kolei niżej - Ryzen 3 3200U. Sam układ również wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym, a wyposażono go w cztery fizyczne rdzenie oraz osiem wątków. Bazowe taktowanie Ryzen 5 3500U wynosi równe 2,1 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 3,7 GHz (niezależnie od ilości rdzeni). Ryzen 5 3500U wyposażono również w 4 MB pamięci cache poziomu L3, z kolei współczynnik TDP wynosi nominalnie 15W z możliwością zmiany przez konkretnego producenta laptopa w przedziale od 12 do 25W. Układ APU Ryzen 5 3500U ma oczywiście zablokowany mnożnik, tak więc nie ma możliwości podkręcania. Działa również z pamięciami DDR4, zarówno w konfiguracji Single Channel jak również Dual Channel. Zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskamy na tym drugim wariancie.