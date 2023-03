Huawei i ZTE mają nowe problemy w Europie. Niemcy chcą pozbyć się chińskich firm z budowy sieci 5G

Proces wprowadzania nowych standardów łączności od dawna nie polega tylko na budowaniu nowej infrastruktury i wymianie urządzeń. To skomplikowany proces, w którym niezwykle istotne jest bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz niezawodność. Z uwagi na skalę takich projektów, w wyścigu o kontrakty udział biorą wyłącznie największe korporacje telekomunikacyjne. Niektóre z nich budzą jednak spore zastrzeżenia przez swoje pochodzenie.

Jak donosi Reuters, Niemcy dołączą w najbliższym czasie do państw wykluczających chińskie firmy - Huawei oraz ZTE - z procesu wdrażania infrastruktury 5G. Jest to związane ze zwiększeniem obaw o negatywne wpływy spowodowane bliską relacją z Komunistyczną Partią Chin.

Powszechnie znane jest stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec chińskich potentatów - mowa wręcz o wojnie handlowej. W Europie sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Rządy poszczególnych państw w ostatnich latach często zmieniały swoje nastawienie wobec technologii z Państwa Środka. Wahania wynikały między innymi z konkurencyjności oferty Huawei czy ZTE - firmy te były w stanie przedstawić dobre propozycje. Do przeciwników obecności chińskich graczy we wdrażaniu technologii 5G należy obecnie Wielka Brytania, Szwecja, Francja czy Rumunia. Z kolei sprzymierzeńcem Chin w tym zakresie są Węgry, gdzie obecnie toczą się liczne inwestycje z użyciem tego standardu sieci.

Dotychczas Niemcy były zwolennikiem kompromisowych rozwiązań, które nie wykluczały całkowicie Huawei czy ZTE z rynku, a skupiały się na wzmożonej kontroli w strategicznych obszarach. W ostatnim czasie jednak Reuters dotarł do dokumentu ministerstwa spraw wewnętrznych wymierzonego w konkretnego dostawcę - zawierał informację, iż można zabronić dostarczania krytycznych komponentów jego produkcji, jeśli uzna się, że jest on bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez rząd innego państwa (co niewątpliwie dotyczy Chin). Pozwala również zastępować potencjalnie groźne komponenty przez wymianę na analogiczne chipy innych producentów. W przypadku Niemiec może być to długi proces z uwagi na częstą obecność chińskich rozwiązań w strukturze sieci 5G (nawet jeśli firmy ich unikały, co często miało miejsce). Dla porównania, Wielka Brytania planuje pozbyć się rozwiązań Huawei z kluczowej części telekomunikacji do końca tego roku, a całkowicie - do 2027.

Źródło: Reuters