Hogwarts Legacy na Nintendo Switch - pojawiły się pierwsze screenshoty. Grafika przeszła dużą metamorfozę

Przez nadmiar premier w ciągu ostatnich miesięcy trochę już zdążyliśmy zapomnieć o grze Avalanche Software. W dalszym ciągu to jednak jeden z największych hitów 2023 roku, który zdążył zachwycić rzesze graczy i krytyków, a także pobić wiele rekordów sprzedaży. Najpierw cieszyli się nim posiadacze komputerów osobistych i konsol obecnej generacji, następnie tej poprzedniej, natomiast w listopadzie Hogwart będzie otwarty też dla Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy wejdzie na Nintendo Switch już 14 listopada. Na razie zaś mogliśmy obejrzeć pierwsze kadry z gry.

Tak jak w przypadku wydań w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One, posiadacze Switcha musieli mocno uzbroić się w cierpliwość. Pierwotnie bowiem Hogwarts Legacy miało pojawić się jeszcze w samym środku okresu wakacyjnego. Ostatecznie jednak deweloperzy potrzebowali nieco czasu na przygotowanie portu, co znacząco wydłużyło czas oczekiwania o dobre kilka miesięcy. Wygląda jednak na to, że uporano się z wszelkimi problemami i teraz pozostaje nam czekać na efekty listopadowej premiery tytułu.

Na zaostrzenie apetytu zaś otrzymaliśmy kilka screenshotów przedstawiających wygląd gry na Nintendo Switch. Jak na razie nie ma specjalnych zaskoczeń - w końcu przenośne konsole rządzą się swoimi prawami i gorsza jakość oprawy jest czymś absolutnie oczywistym. Ważnym pytaniem jest, czy Avalanche Software dostarczy pozycję z odpowiednią płynnością rozgrywki. Tytuły z otwartym światem bywają przecież dość problematyczne na tego typu sprzęcie. Zresztą nie tylko - żeby daleko nie patrzeć, fatalny start na Switch zaliczył nawet najnowszy Mortal Kombat.

