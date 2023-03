Henry Cavill poważnym kandydatem do roli w potencjalnym filmie Call of Duty. Produkcją ma zająć się Amazon Studios

Henry Cavill jest bardzo lubianym przez graczy aktorem. Swoją dobrą reputację zawdzięcza nie tylko rolom w filmach i serialach, które przypadły do gustu miłośnikom elektronicznej rozrywki, ale także faktowi, że sam jest jej zwolennikiem. Okazuje się, że już wkrótce aktor może zagrać w filmie Call of Duty. Produkcją jest ponoć zainteresowane Amazon Studios. Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby rozpocząć się prace nad filmem.

Henry Cavill jest podobno przymierzany do roli kapitana Johna Price'a w potencjalnym filmie Call of Duty, którego produkcją ma się zająć Amazon Studios. Nie byłby to pierwszy ukłon autora w stronę miłośników gier.

Cavill miałby wcielić się w rolę kapitana Johna Price’a, którego postać można znaleźć przede wszystkim w kolejnych odsłonach Call of Duty: Modern Warfare. Co ciekawe, po raz pierwszy Price pojawił się w pierwszej części CoD z 2003 roku, osadzonej w trakcie II wojny światowej. Był to prawdopodobnie dziadek postaci, która trafiła do gier z akcją w bardziej współczesnych realiach. Na razie nie wiadomo, w jakim okresie zostanie osadzony potencjalny film Amazona, a co za tym idzie, w którą wersję kapitana Price’a miałby wcielić się brytyjski aktor. Z wielu względów najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak nawiązanie do późniejszych odsłon CoD. Taki film cieszyłby się zapewne znacznie większą popularnością, niż jego odpowiednik z akcją w trakcie II wojny światowej.

Henry Cavill prywatnie jest zapalonym graczem, więc nie byłoby nic dziwnego, gdyby zdecydował się na rolę w potencjalnym filmie Amazona. Byłby to miły ukłon w stronę innych miłośników elektronicznej rozrywki po tym, gdy aktor niespodziewanie zdecydował się zrezygnować z dalszej pracy nad serialem Wiedźmin. Choć rola kapitana Price’a to coś całkowicie odmiennego od odgrywania postaci Geralta, to popularność serii CoD sprawia, że mógłby on liczyć na duże uznanie. Warto też przypomnieć, że Cavill niedawno dołączył także do obsady serialu osadzonego w uniwersum Warhammera 40K.

