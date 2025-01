GTA 4 w zimowym wydaniu. Instalujemy modyfikacje, zmieniające wygląd Liberty City w grze studia Rockstar Games

Grand Theft Auto IV ukazało się w 2008 roku, toteż za kilka miesięcy minie już 16 lat od debiutu produkcji studia Rockstar North. GTA 4 z impetem wprowadziło nas w uniwersum HD, przedstawiając nam nie tylko nowe ale i znacząco rozbudowane Liberty City, jak również nową historię oraz tonę ciekawych postaci, na czele z głównym protagonistą, Niko Belliciem, europejskim imigrantem szukającym szczęścia w największej, amerykańskiej metropolii. Do GTA IV w wersji PC ukazało się mnóstwo mniej lub bardziej przydatnych modyfikacji graficznych. Na szczęście Rockstar (jeszcze) nie tępi każdej modyfikacji, zmieniającej wiele aspektów wizualnych oryginalnej gry. Ja w tym materiale skupie się tylko na kilku modach, ale oferujących konkretne zmiany. Takie, przez które Liberty City prezentuje się znacznie bardziej klimatycznie niż w domyślnej wersji gry.

Autor: Damian Marusiak

Wśród gier z serii Grand Theft Auto, które należą do uniwersum HD, największym sentymentem darzę GTA IV. Otoczka fabularna, cięższy klimat, wręcz mroczne i duszne Liberty City, bardzo dobra (i to po dziś dzień, zwłaszcza z modami) oprawa audio-wizualna oraz rozbudowana fizyka to najważniejsze aspekty, którymi charakteryzuje się produkcja studia Rockstar North. Osobiście mam największą słabość właśnie do Liberty City, które wzorowane jest na Nowym Jorku. Duża w tym zasługa GTA III, które było pierwszą częścią, z którą miałem do czynienia. Tamta wersja Liberty City była brudna, wręcz ponura, za co odpowiadała chociażby panująca tam często deszczowa i pochmurna pogoda. Podobnie jest z Liberty City w GTA IV. Nie jest to miasto skąpane w blasku słońca, jak ma to miejsce w przypadku Los Santos z GTA V, czy Vice City z nadchodzącej szóstki (a przynajmniej taką mam nadzieję). Liberty City jest również na tyle charakterystycznie ukształtowanym terenem, iż świetnie pasują tam wszelakie motywy zimowe.

Grand Theft Auto IV doczekało się wielu modyfikacji graficznych. Jakiś czas temu wróciłem po wielu latach do gry, ale chciałem wprowadzić do Liberty City zimowy klimat. Sprawdzamy zatem listę kilku wybranych przeze mnie modyfikacji, które dość mocno wpływają na wygląd tegoż miasta. Nie zabraknie również kilku innych modów, które były u mnie mocno pożądane.

W GTA IV wcześniej grałem tak naprawdę tylko raz - niedługo po premierze na PC. Choć od dobrych kilku miesięcy coraz częściej myślałem o ponownym przejściu podstawki oraz dodatków wchodzących w skład pakietu Episodes from Liberty City, dopiero kilka tygodni temu faktycznie zdecydowałem się na zainstalowanie gry. Wersja, która jest jednak dostępna na Steam, nie do końca mnie satysfakcjonowała. Brak wszystkich piosenek oraz polskiej wersji językowej były jednymi z pierwszych rzeczy, które postanowiłem zmodyfikować. Kilkakrotnie widziałem także w akcji GTA IV z modyfikacją wprowadzającą zimę do Liberty City. Mod ten wprawił mnie w tak duży zachwyt, że zdecydowałem się samemu także sprawdzić go na żywo.

Instalacja modyfikacji jest względnie prosta, wystarczy poświęcić tak naprawdę góra kilka minut na podmianę odpowiednich plików. Oprócz tzw. Snow Moda, zainstalowałem również kilka innych modów, w tym na przywrócenie wszystkich kawałków muzycznych oraz dodanie polskich napisów do gry (Rockstar nie przygotował oficjalnej, polskiej lokalizacji). Z drugiej strony moja wersja GTA IV nie jest totalnie odwalona pod względem graficznym. Zależało mi na zmianie klimatu miasta na zimowy, ale przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego uroku czwórki. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do przeglądu modyfikacji dla Grand Theft Auto IV.