Grok 3 dostępny za darmo. Warto się spieszyć, gdyż wkrótce pełne możliwości będą kosztować prawie 200 zł miesięcznie

Nowy duży model językowy od firmy xAI, za którą odpowiada Elon Musk, a który został wytrenowany na setkach tysięcy akceleratorów NVIDIA H100, stał się właśnie dostępny dla wszystkich użytkowników platformy X. Nowość według przedstawionych wyników z testów ma pokaźne możliwości, a przy tym oferuje takie funkcje jak wyszukiwanie informacji w Internecie i serwisie X (DeepSearch), czy też sposobność dłuższego zastanowienia się przed udzieleniem odpowiedzi (Think).

Każdy ma obecnie sposobność skorzystania z możliwości dużego modelu językowego Grok 3. Darmowy okres testowy nie potrwa długo, choć nie sprecyzowano dokładnie, o jakim czasie mowa. W międzyczasie abonament X Premium+ podrożał niemalże dwukrotnie, choć daleko mu do ChatGPT Pro.

Elon Musk wykorzystał superkomputer Colossus, który według najnowszych informacji korzysta z możliwości 200 tysięcy (!) akceleratorów NVIDIA H100 - podłączenie ich zajęło łącznie 214 dni, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Posłużyły one do usprawnienia nowej rodziny modeli językowych Grok 3. W jej skład wchodzą obecnie dwa modele: Grok 3 oraz Grok 3 mini. Aby korzystać z wprowadzonej nowości, trzeba będzie opłacać plan Premium, Premium+ lub zapowiedziany SuperGrok. Natomiast obecnie dostęp do usługi może uzyskać każdy użytkownik platformy X. Jeżeli więc interesują nas możliwości Groka 3 i chcemy się przekonać, czy faktycznie jest lepszy od GPT-4o oraz Gemini 2.0 Pro, to musimy udać się pod ten adres i zalogować na swoje konto.

For a short time, Grok 3 is available for free to all! https://t.co/r5iLXi2pBm — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Nie wiadomo jednak, jak długo usługa będzie oferowana za darmo dla wszystkich. Skutkiem ubocznym wprowadzenia Groka 3 okazuje się wzrost ceny za abonament Premium+, który będzie wymagany do korzystania z funkcji DeepSearch (dogłębne wyszukiwanie informacji oraz analizowanie ich) oraz Think (dłuższe myślenie, do którego mamy wgląd). Jeszcze wczoraj jego koszt wynosił 107,69 zł miesięcznie, a dziś jest to 195,57 zł. Grok 3 nadal jest szkolony, więc z biegiem czasu jego możliwości będą aktualizowane. Z kolei w najbliższych tygodniach będzie można skorzystać także z interfejsu API dla modeli Grok 3 i Grok 3 mini.



Dostępne abonamenty na platformie X...



...z których Premium+ naprawdę mocno podrożał.

Źródło: Engadget, X, Reuters, Ikona: littleicon