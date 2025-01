GOG - wystartowała Wyprzedaż Zimowa. Na platformie czeka również jeden tytuł, który odbierzemy za darmo

Co jakiś czas na platformach z grami cyfrowymi organizowane są różne wydarzenia, które umożliwiają użytkownikom zakup gier w obniżonych cenach. W polskim serwisie GOG założonym przez CD Projekt rozpoczęło się właśnie jedno z nich, a mianowicie Wyprzedaż Zimowa. Dzięki niej jesteśmy w stanie nabyć ponad 6000 produkcji i zestawów gier w promocyjnych cenach. Miłym dodatkiem jest kolejny darmowy tytuł, który możemy odebrać w ciągu kilka następnych dni.

Na platformie GOG trwa Wyprzedaż Zimowa, która oferuje nam tysiące gier w dużo niższych cenach. Wydarzenie zakończy się 4 stycznia 2024 roku. Na dodatek serwis umożliwia nam odebranie jednej gry strategicznej bez opłat.

Krótkie omówienie można zacząć od wspomnianej darmowej produkcji. Tym razem jest nią Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager. Inspiracją do stworzenia gry była twórczość grupy komików o nazwie Monty Python, a także gra planszowa HeroQuest. Za tę dość ciekawą produkcję odpowiada Goblinz Studio. Tytuł jest połączeniem kilku gatunków - strategia, roguelike, RPG. Wcielamy się w nim we Władcę Podziemi, który rozpoczyna pracę dla firmy Podziemia. Naszym zadaniem jest ochrona skarbów i lochów przed łupieżcami. Ocena krytyków w serwisie Metacritic to 72/100, z kolei grę możemy odebrać za darmo na stronie głównej do 16 grudnia 2023 roku - czasu nie zostało więc zbyt wiele.

Spośród promocyjnych ofert warto się zainteresować produkcjami od studia Quantic Dream, które znane są ze swojej naprawdę ciekawej, zapadającej w pamięć fabuły - mowa o Beyond: Two Souls oraz Heavy Rain (trochę szkoda, że zabrakło moim zdaniem najlepszego tytułu, czyli Detroit: Become Human). Jeśli do tej pory nie zagraliśmy w Cyberpunka 2077, to mamy okazję kupić go trochę taniej w edycji Ultimate, w której zawarto również dodatek Widmo wolności. Całkiem sporej obniżki doczekała się także gra XCOM 2, którą kupimy obecnie za niespełna 11 zł. Listę wybranych gier znajdziemy poniżej, choć warto samemu zajrzeć na platformę, ponieważ promocyjnych ofert jest naprawdę sporo.

