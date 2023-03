Ghostwire: Tokyo wkrótce na konsolach Xbox i w Game Passie. Gra zostanie też wzbogacona o nową zawartość

Z racji tego, że Sony postarało się o roczną ekskluzywność, gra studia Tango Gamerworks dostępna jest na razie wyłącznie na komputery osobiste i konsole PlayStation 5. Ten okres dobiega już powoli końca, toteż pojawia się oczekiwane przez wielu przeniesienie na konsole Microsoftu. Skorzystają na tym jednak wszyscy, bowiem wraz z przejściem na jeszcze jedną platformę deweloperzy przygotowali też całkiem interesującą ogólną aktualizację.

Od 12 kwietnia Ghostwire: Tokyo zawita również na konsole Xbox Series X|S. Co więcej, tytuł dostępny będzie w ramach Game Passa, a twórcy dodadzą trochę zupełnie nowej zawartości w formie dużego update'u.

Podczas zeszłorocznej premiery Ghostwire: Tokyo nie podeszło wielu graczom, do tego jeszcze zostało dość szybko zapomniane na tle mocnych premier w tamtym okresie. Teraz mroczna historia umiejscowiona w alternatywnej stolicy Japonii, gdzie czyhają na nas duchy wzięte z lokalnego folkloru, otrzymuje swojego rodzaju drugą szansę. Nie tylko wejdzie niedługo na konsole Xbox najnowszej generacji oraz stanie się częścią Xbox Game Pass oraz PC Game Pass, ale otrzyma całkiem potężny update od ekipy Tango Gameworks.

Aktualizacja nazywa się Spider's Thread i oferuje szereg różnych atrakcji. Po pierwsze będzie to tytułowy tryb, pozwalający na rozegranie 30 etapów dobranych z ponad 120 ręcznie wykreowanych poziomów. Cel jest jeden: dotrzeć do samego końca. Wraz z progresem gracze będą odblokowywać nowe zdolności i punkty pozwalające na nabywanie upgrade'ów. Rozszerzona zostanie nawet kampania główna, dodająca nowe questy, na czele z rozwiązaniem pewnej upiornej tajemnicy w jednej ze szkół. Twórcy wprowadzili także więcej interakcji pomiędzy Akito i KK w postaci cutscenek. Ponadto update doda nowych przeciwników. Specjalnie na tę okazję Akito otrzyma kolejne bojowe zdolności pomagające mu przetrwać. Kto zatem z jakichś przyczyn przegapił ten projekt, ma powody, by sprawdzić Ghostwire: Tokyo 12 kwietnia.

Źródło: WCCFTech