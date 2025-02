Garmin wydał aktualizację w wersji beta 13.10, która usuwa kilka błędów i przynosi nowe funkcje dla wybranych smartwatchy

Garmin to marka ceniona na rynku inteligentnych zegarków między innymi za smartwatche z serii Fenix, Forerunner, Venu czy Instinct. Właśnie ostatnia z wymienionych serii otrzymała nową opcjonalną aktualizację beta 13.10, jednak ograniczając się jedynie do drugiej generacji Instinct 2. Ma ona wprowadzić pięć nowych funkcji i poprawić kilka znanych błędów. Zerknijmy zatem, co dokładnie przygotował dla nas amerykański producent?

Garmin wydał aktualizację softu w beta wersji 13.10 dla swoich smart zegarków z serii Instinct 2. Nowa odsłona oprogramowania przynosi pięć nowych funkcji oraz poprawia kilka znanych błędów.

Modele, które są objęte omawianą aktualizacją w wersji beta to: Instinct 2, Instinct 2S, Instinct 2X and Instinct 2 Crossover oraz ich odpowiedniki z dopiskiem Solar (ładowanie za pomocą paneli słonecznych). Do największych zmian należy wprowadzenie funkcji: Morning Report, Gaming activity, Tides Glance, Training Readiness support oraz Workouts app. Poranny raport jak sama nazwa wskazuje, podaje nam najważniejsze informacje, które dotyczą nadchodzącego dnia. Między innymi: cel krokowy, zaplanowane zdarzenia, sugerowane treningi czy prognozowaną pogodę. Niestety nie zdradzono jakie konkretne zastosowanie będą miały pozostałe funkcje.

Warto dodać, że zaktualizowano oprogramowanie GPS do wersji 6.70 i Sensor Hub do 25.60. Rozwiązano również znany błąd, który powodował, że zapisane nazwy lokalizacji nie były wyświetlane na mapach. Naprawiono awarię tarczy zegarka CIQ podczas korzystania ze skrótów trybu uśpienia. Nie powinna się również pojawiać rozbieżność czasowa między widżetami smartwatcha. Poprawiono również płynność działania kompasu w aplikacji kompas. Zauważyć też należy, że wersję beta oprogramowania należy samemu pobrać i ręcznie wgrać na zegarek, dlatego nie jest to wskazane dla podstawowego użytkownika. Pamiętajmy również o tym, że wersje beta oprogramowania (nawet od Garmina), mogą zawierać błędy lub być niestabilne.

Źródło: Garmin, Notebookcheck