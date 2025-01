GameForce ACE oraz Indie - na rynku pojawiły się nowe budżetowe handheldy oparte na LineageOS. Oferują jednak znacznie więcej

Marka GameForce nie jest zbyt znana na rynku, albowiem powstała dopiero w 2020 roku, a w przeciągu ostatnich dwóch lat wydała zaledwie jednego handhelda do gier retro. Tym razem jednak otrzymaliśmy dużo ciekawsze propozycje dwóch nowych modeli, które swoim designem nawiązują do konsoli Nintendo Switch. Natomiast ich działanie oparto o system Android. Na pokładzie znalazło się sporo ciekawych rozwiązań, więc warto bliżej się przyjrzeć tym sprzętom.

GameForce po lekkiej stagnacji wrócił na rynek z dwiema nowymi ofertami przenośnych urządzeń do gier. Modele ACE oraz Indie różnią się od siebie jedynie pod względem specyfikacji, natomiast w swojej półce cenowej wydają się bardzo interesujące.

Oba handheldy wyposażono w 5,5-calowy dotykowy panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Nie podano natomiast parametrów dotyczących jasności szczytowej, choć zdjęcia podglądowe zostały zrobione na zewnątrz, więc na tej podstawie można wysunąć pewne wnioski. Układ przycisków, jak również samej "bryły", jest bliźniaczo podobny do wspomnianej konsoli Nintendo Switch. Pierwszą różnicę można zauważyć w zastosowanych procesorach. Model ACE będzie znacznie wydajniejszy, ze względu na umieszczenie w nim układu Rockchip RK3588s, zamiast RK3566. Otrzymał on także dwukrotnie większą ilość pamięci RAM (8 GB) w standardzie LPDDR4. Urządzenie ma również zaimplementowany pojemniejszy nośnik danych.

GameForce ACE GameForce Indie Ekran 5,5" IPS 1920 x 1080 px, dotykowy Procesor Rockchip RK3588s

4 x 2,4 GHz A76 + 4 x 1,8 GHz A55 Rockchip RK3566

4 x 1,8 GHz A55 Układ graficzny Mali-G610 MC4 (450 GFLOPS)

OpenGL ES3.2, OpenCL 2.2, Vulkan1.1 G52 2EE

OpenGL ES3.2, OpenCL 2.2, Vulkan1.1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4 2166 MHz 4 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 128 GB eMMC 32 GB eMMC Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Złącza, porty i sloty Slot na karty microSD

Audio-Jack 3,5 mm

Interfejs M.2 (2242)

Micro HDMI

USB typu C Akumulator 5500 mAh / 20 W Wymiary i waga 212 x 91 x 16 mm / - Głośniki 2 x 1 W System operacyjny Android 12 (LineageOS) Cena 159,99 dolarów 69,99 dolarów

Co jednak ważniejsze, wprowadzone modele mogą skorzystać nie tylko ze slotu na karty pamięci microSD, ale także z interfejsu M.2 (2242). Tak więc opcji rozszerzenia dostępnej pamięci mamy całkiem sporo. Kolejny elementem warty uwagi, są gałki analogowe oparte o czujnik z efektem Halla - coraz częściej spotykane rozwiązanie, natomiast dość rzadko w urządzeniach w tym przedziale cenowym. Możemy liczyć także na standardowe moduły łączności bezprzewodowej, port micro HDMI, czy też USB typu C. Akumulator to z kolei ogniwo o pojemności 5500 mAh, które naładujemy z mocą 20 W. Skorzystamy też z dwóch głośników stereo - każdy o mocy 1 W.

Za system posłuży nieco zmodyfikowany Android o nazwie LineageOS, który powstał z popiołów po znanym niegdyś CyanogenMod (obie modyfikacje zaliczamy do tzw. Custom ROM-ów). Pozwala on na dużo większe możliwości personalizacji i modyfikacji ustawień. Ceny za oba modele zostały podane w tabelce, natomiast obowiązują one do 10 października 2023 roku. Następnie kwoty zostaną podniesione, a kolejne progi będą stosowane odpowiednio 11 października oraz w grudniu. Sytuacja wygląda w ten sposób, ponieważ trwa obecnie przedsprzedaż i producent chce zachęcić klientów do zakupu niższą ceną. Do kwot podanych tabeli musimy także doliczyć koszty przesyłki. Linki do zakupu: GameForce ACE oraz Indie.

Źródło: GameForce