Anbernic RG405V - handheld do emulacji gier z Androidem na pokładzie. Szerokie możliwości w niewygórowanej cenie

Do sprzedaży trafił właśnie kolejny handheld do retro gier od firmy Anbernic. Tytułowy RG405V jest tak naprawdę pionową edycją, wydanego pół roku temu modelu RG405M. Jednak oprócz samej zmiany konstrukcji zauważymy także kilka innych. Obecna edycja pozwoli nam na większą personalizację poprzez spory wybór wersji kolorystycznych. Dodatkowo otrzymamy pojemniejsze ogniwo akumulatora oraz kontrolowany aktywny system chłodzenia.

Anbernic RG405V to kolejna propozycja handhelda do retro gier od znanego producenta. Urządzenie pozwoli nam na uruchomienie wielu systemów growych z minionych lat, a przy tym umożliwi zabawę także w mobilne tytuły.

Jedną z niewielu kwestii, która jest w stanie nas skłonić do rezygnacji z zakupu, może się okazać wygląd urządzenia. Wydaje się ono nienaturalnie szerokie i zwyczajnie brzydkie (choć to bardzo subiektywna kwestia). Internetowe opinie są dość podzielone, choć nie można odmówić temu modelowi funkcjonalności. Konstrukcja oprócz typowego dla Anbernica układu przycisków oraz gałek analogowych, ma także ulokowany z tyłu aktywny układ chłodzenia. Za system odpowiada tu Android 12, w którym zaimplementowano nie tylko autorską nakładkę pozwalającą uruchamiać wiele retro systemów, ale również możliwość kontroli wspomnianego układu. Dzięki temu sami możemy ustalić, czy sprzęt ma być lepiej chłodzony, czy cichszy w danym momencie. Dostępny jest także tryb wydajności, który zmienia zarządcę procesora. Skoro już o nim mowa: mamy tu do czynienia z szeroko znaną jednostką Unisoc Tiger T618.

Anbernic RG405M Anbernic RG405V Wyświetlacz 4" IPS 640 x 480 px, Dotykowy Procesor Unisoc Tiger T618

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G52 (850 MHz) Pamięć RAM 4 GB LPDDR4X (1866 MHz) Pamięć wbudowana 128 GB eMMC Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

slot na karty pamięci microSD (do 2 TB) Akumulator 4500 mAh 5500 mAh Wymiary i waga 163 x 76 x 15,9 mm / 260 g 145 x 105 x 35 mm / 282 g System operacyjny Android 12 Wersje kolorystyczne Czarny, zielony Drewno, Szary, Fioletowy Dodatkowe informacje Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, 6-osiowy żyroskop Cena 167,99 dolarów 129,99 dolarów

Procesor wraz z układem Mali-G52, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej pozwala na uruchomianie większości starszych gier, aż do emulatorów konsol Nintendo GameCube oraz Sony PlayStation 2. Trzeba mieć na uwadze, że taka konfiguracja radzi sobie ze sporą liczbą tytułów z przytoczonych konsol, natomiast może mieć problemy z tymi bardziej wymagającymi (kwestię wydajności, jak również inne, przytoczono w poniższym materiale wideo). Godne uwagi, że gałki analogowe są skonstruowane w oparciu o czujniki z efektem Halla. Mamy dostęp także do 6-osiowego żyroskopu, więc będziemy mogli z niego skorzystać w niektórych grach (np. w mobilnym Asphalt 9). Akumulator o pojemności 5500 mAh ma wystarczyć na maksymalnie 9 godzin pracy. Do minusów trzeba zaliczyć fakt, że obudowa nie umożliwia jego wygodnej wymiany. Obecna cena podstawowej konfiguracji to niecałe 130 dolarów. Samego zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Anbernic