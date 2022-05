G.SKILL Trident Z5 oraz Ripjaws S5 DDR5 - szybkie pamięci RAM DDR5 będą oferowane z bardzo niskimi opóźnieniami

W przypadku pamięci RAM typu DDR5, tajwańska firma G.SKILL oferuje dwie serie produktowe: Trident Z5 (w wersji z RGB lub bez podświetlenia) oraz Ripjaws S5. Co jakiś czas producent informuje o przygotowaniu nowszych wariantów zestawów RAM, które charakteryzują się obniżonymi opóźnieniami. Raptem wczoraj informowaliśmy o wprowadzeniu do oferty pamięci SO-DIMM Ripjaws DDR5, tymczasem G.SKILL po raz kolejny ogłosił nowe rewizje w swoich sztandarowych seriach Trident Z5 oraz Ripjaws S5. Nie będą to może najszybsze pamięci pod względem efektywnej częstotliwości pracy, jednak najważniejszą zmianą będzie zauważalne obniżenie pierwszorzędowych i drugorzędowych opóźnień. Najnowsze wersje pamięci RAM DDR5 zostały przygotowane z myślą o ekstremalnej pracy z procesorami 12. generacji Intel Alder Lake.

G.SKILL ogłosił, że od tego miesiąca w sprzedaży pojawią się zestawy pamięci RAM DDR5 z serii Trident Z5 (RGB) oraz Ripjaws S5, które odznaczać się będą zauważalnie niższymi opóźnieniami.

Najnowszy wariant pamięci G.SKILL Trident Z5 (RGB) oraz Ripjaws S5 z kośćmi typu DDR5 pracują z domyślną częstotliwością 2600 MHz oraz 2800 MHz (efektywny zegar sięga natomiast odpowiednio 5200 MHz oraz 5600 MHz). Niższe są natomiast opóźnienia. W przypadku wariantu z efektywnym zegarem 5200 MHz wynoszą one odpowiednio CL28-34-34-83 (dla CL, tRCD, tRP oraz tRAS). Pamięci zostały pomyślnie przetestowane w aplikacji RunMemtestPro 4.0, z komputer wyposażony był w procesor Intel Core i7-12700K oraz płytę główną ASUS ROG Maximus Z690 HERO.

Drugi zestaw pamięci (wszystkie serie produktowe, przy czym różnica dotyczy efektywnego zegara wynoszącego tym razem 5600 MHz) charakteryzuje się natomiast opóźnieniami rzędu CL28-34-34-89, zatem wyższe opóźnienia dotyczą jednostki tRAS. W tym przypadku stabilność pracy pamięci przetestowano w dokładnie takim samym środowisku. Spośród wszystkich dotychczasowych pamięci RAM DDR5, które wprowadzono do oferty, najnowsza odsłona modułów od G.SKILL może pochwalić się najniższymi opóźnieniami, co z pewnością przełoży się na lepsze wyniki np. w grach. Dostępność planowana jest na koniec maja, jednak ceny nie zostały jeszcze ogłoszone.

Źródło: VideoCardz, G.SKILL