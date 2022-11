Fractal Design Ridge - nowa obudowa typu SFF. Zgrabny następca modelu Node 202, celowany także w gaming

Ridge to niewielka obudowa typu SFF, zaprojektowana tak, aby zajmować możliwie niewiele miejsca i wpasować się w nowoczesne wnętrza. Mimo niewielkiej pojemności (12,6 l) producent sugeruje, że konstrukcja bez problemów nada się także dla graczy. Pomieści wszak karty graficzne o długości do 335 mm, wyposażono ją także w dwa wentylatory 140 mm i nie brak tu elementów wentylacyjnych na każdej ze ścianek (nawet na spodzie). Osoby zainteresowane tym modelem będą musiały przełknąć jednak nie najniższą cenę - 130 dolarów.

Obudowa Fractal Design Ridge to zgrabna konstrukcja, którą można użytkować zarówno w pionie, jak i w poziomie (na leżąco). Całość została przygotowana także z myślą o graczach.

Obudowę przygotowano w czarnej i białej wersji kolorystycznej, mierzy 37 x 39 x 11 cm, waży zaś 4,3 kg. W zestawie znajdziemy wspomniane już dwa boczne wentylatory PWM Aspect (140 mm) oraz riser PCIe 4.0 dla pionowego montażu karty graficznej. Obudowa pomieści do czterech dysków 2,5", płyty główne w formacie Mini-ITX, cooler o wysokości do 70 mm oraz zasilacz w formacie SFX/SFX-L. Wewnątrz można dodatkowo zainstalować jeszcze trzy "śmigła" 80 mm (na topie) oraz jedno 120 mm (przy założeniu, że mamy GPU o dł. do 175 mm). Jeśli chodzi o sloty rozszerzeń, to mamy ich trzy, panel I/O znajdziemy zaś na froncie.

Obudowę można użytkować w pionie, ale także w poziomie

Na wspomnianym panelu I/O umieszczono 2 złącza USB 3.0, jedno złącze USB-C oraz złącze audio 3,5 mm jack (combo - pod słuchawki i mikrofon na raz). Projekt obudowy pozwala na łatwy demontaż wszystkich jej ścianek, przez co montaż podzespołów jest zdecydowanie łatwiejszy. Każda ze ścianek jest tu wentylowana (otwory wentylacyjne na topie, bokach i na spodzie oraz mesh na froncie). Pierwsze recenzje konstrukcji już pojawiły się w sieci i są zdecydowanie pozytywnie. Testerzy chwalą jakość wykonania oraz przewiewność, narzekają zaś na brak filtrów przeciwkurzowych, hałas podczas większego obciążenia oraz na cenę.

Źródło: Fractal