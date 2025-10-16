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Start Aktualności Obudowy

Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD

Maciej Lewczuk | 16-10-2025 10:30 |

Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USDRynek obudów komputerowych od lat ewoluuje, porzucając nudne, beżowe skrzynki na rzecz konstrukcji z hartowanego szkła i oświetlenia RGB. Producenci prześcigają się w pomysłach na to, jak jeszcze lepiej wyeksponować nasze drogie podzespoły. Cooler Master zdaje się mówić "potrzymajcie mi piwo". Ich najnowsza propozycja, MasterFrame 360 Panorama S, wykracza poza znane schematy, zadając pytanie czy komputer musi być tylko zbiorem elektroniki?

Cooler Master MasterFrame 360 Panorama S to śmiała próba redefinicji obudowy PC, która z utylitarnej skrzynki staje się spersonalizowaną dioramą dla najcenniejszych komponentów i... ulubionej figurki.

Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD [1]

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MasterFrame 360 to odpowiedź Cooler Master na rosnące zainteresowanie personalizacją komputerów gamingowych, które wcześniej ograniczało się głównie do podświetlenia RGB i przezroczystych paneli bocznych. Firma idzie znacznie dalej, tworząc dedykowaną przestrzeń ekspozycyjną, czyli coś, czego dotąd nie oferował żaden ze znanych producentów obudów. Na tle konkurencji jak Lian Li O11 Dynamic czy Thermaltake View, obudowa MasterFrame 360 wyróżnia się radykalnie innym podejściem. Podczas gdy inne firmy skupiają się na maksymalizacji widoczności podzespołów, Cooler Master proponuje równowagę między eksponowaniem hardware'u a przestrzenią na osobiste przedmioty. To strategia skierowana do specyficznej grupy użytkowników, czyli entuzjastów PC, którzy traktują swoje stanowiska jako prezentację swojej osobowości.

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Ceny wydają się rozsądne jak na tak niszowy produkt. 199 dolarów za warianty Panorama i Stage Mirror to kwota porównywalna z premium case'ami marek pokroju Fractal Design czy be quiet!. Dopłata 100 dolarów za 15,6-calowy ekran LCD w modelu Stage LCD również nie wydaje się wygórowana, biorąc pod uwagę koszty podobnych paneli w innych konstrukcjach. Największym wyzwaniem może okazać się akceptacja rynku. Dotychczas podobne eksperymenty, jak obudowy z wbudowanymi ekranami LCD, kończyły się niepowodzeniem ze względu na ograniczoną grupę docelową. Cooler Master jednak ma już gotową bazę klientów, limitowana edycja MasterFrame 360 Panorama S za 3099 dolarów cieszyła się zainteresowaniem mimo astronomicznej ceny.

Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD [2]Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD [3]Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD [4]Obudowa Cooler Master MasterFrame 360 łączy świat PC i figurek kolekcjonerskich. Jest też edycja kolekcjonerska za ponad 3000 USD [5]

Źródło: Cooler Master, AK Mod (YT)
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